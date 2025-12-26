المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

مدرب جنوب أفريقيا يكشف "شهادة صلاح" بشأن ركلة جزاء منتخب مصر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:37 م 26/12/2025
هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا

هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا

أبدى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، غضبه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة كتيبة الأولاد مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن منتخبه سيطر على الشوط الثاني، لكن لم يحالفه الحظ في النجاة من فخ الهزيمة أمام الفراعنة بهدف محمد صلاح.

وقال هوجو بروس في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "في الشوط الثاني، صحيح أنهم كانوا يلعبون بعشرة لاعبين، لكننا سيطرنا عليهم لمدة 45 دقيقة".

وتابع: "في لحظة ما، تحتاج فقط إلى قليل من الحظ عندما تسقط الكرة أمامك أو عندما تكون التسديدة جيدة، لم يحالفنا هذا الحظ".

وأضاف: "خسرنا اليوم، لكن لا تزال لدينا مباراة واحدة فقط، ما حدث على أرض الملعب اليوم سيحفزنا بالتأكيد على بذل قصارى جهدنا عندما نواجه زيمبابوي يوم الإثنين".

وعن ركلة جزاء منتخب مصر، رد قائلًا: "حتى صلاح قال لي بعد المباراة إنه تفاجأ باحتسابها ركلة جزاء، كان الأمر سخيفًا".

وفي المقابل، علق هوجو بروس على مطالبة منتخب جنوب أفريقيا بركلة جزاء على ياسر إبراهيم: "في الاجتماع (قبل البطولة)، قالوا إنه إذا كانت الذراع ممدودة بعيدًا عن الجسم، فهي ركلة جزاء".

وأكمل: "ثم قالوا إنها كانت ذراعه الداعمة، من اخترع هذا المصطلح؟ كانت ذراعه ممدودة واصطدمت الكرة بذراعه".

وواصل: "أريد أن أتحدث عن الاجتماع الذي يُعقد قبل البطولة، يشرحون القواعد لمدة 45 دقيقة، وهناك ما بين 25 إلى 50 قاعدة".

وأتم: "هي ركلة جزاء، ثم لا تكون كذلك، هي بطاقة حمراء للاعب، ثم لا تكون، في النهاية، تكثر القواعد لدرجة أن لا أحد يعرف ماذا يفعل".

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
محمد صلاح هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
المغرب

المغرب

- -
مالي

مالي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg