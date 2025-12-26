أبدى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، غضبه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة كتيبة الأولاد مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن منتخبه سيطر على الشوط الثاني، لكن لم يحالفه الحظ في النجاة من فخ الهزيمة أمام الفراعنة بهدف محمد صلاح.

وقال هوجو بروس في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "في الشوط الثاني، صحيح أنهم كانوا يلعبون بعشرة لاعبين، لكننا سيطرنا عليهم لمدة 45 دقيقة".

وتابع: "في لحظة ما، تحتاج فقط إلى قليل من الحظ عندما تسقط الكرة أمامك أو عندما تكون التسديدة جيدة، لم يحالفنا هذا الحظ".

وأضاف: "خسرنا اليوم، لكن لا تزال لدينا مباراة واحدة فقط، ما حدث على أرض الملعب اليوم سيحفزنا بالتأكيد على بذل قصارى جهدنا عندما نواجه زيمبابوي يوم الإثنين".

وعن ركلة جزاء منتخب مصر، رد قائلًا: "حتى صلاح قال لي بعد المباراة إنه تفاجأ باحتسابها ركلة جزاء، كان الأمر سخيفًا".

وفي المقابل، علق هوجو بروس على مطالبة منتخب جنوب أفريقيا بركلة جزاء على ياسر إبراهيم: "في الاجتماع (قبل البطولة)، قالوا إنه إذا كانت الذراع ممدودة بعيدًا عن الجسم، فهي ركلة جزاء".

وأكمل: "ثم قالوا إنها كانت ذراعه الداعمة، من اخترع هذا المصطلح؟ كانت ذراعه ممدودة واصطدمت الكرة بذراعه".

وواصل: "أريد أن أتحدث عن الاجتماع الذي يُعقد قبل البطولة، يشرحون القواعد لمدة 45 دقيقة، وهناك ما بين 25 إلى 50 قاعدة".

وأتم: "هي ركلة جزاء، ثم لا تكون كذلك، هي بطاقة حمراء للاعب، ثم لا تكون، في النهاية، تكثر القواعد لدرجة أن لا أحد يعرف ماذا يفعل".

