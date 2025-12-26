المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حسام حسن يتحدث عن.. تغيير طريقة اللعب.. موقف عبد المجيد.. ومستقبل مرموش

سيد عمر

كتب - سيد عمر

08:39 م 26/12/2025
حسام حسن

المدير الفني لمنتخب مصر - حسام حسن

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن سعادته بالفوز الصعب على جنوب أفريقيا 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكداً أن الأداء كان ثمرة تحضيرات فنية ودعم جماهيري كبير.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله على الفوز، وأشكر الجماهير المصرية في المغرب، وكذلك الجماهير المغربية والعربية على دعمها ومساندتها، كنا نعلم أن منتخب جنوب أفريقيا قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وظروف المباراة كانت كأنها نهائي أو مواجهة من أدوار الإقصائية، والحمد لله قرأنا طريقة لعبهم جيدًا وظهر ذلك على أرض الملعب".

وأضاف: "غيرنا طريقة اللعب اليوم لإغلاق مفاتيح اللعب لدى المنافس، ولاعبونا كانوا في قمة الرجولة والجدعنة، وذكرتهم بأن هناك 120 مليون مصري يساندونهم".

احترام التحكيم والتعامل مع الطرد

وعن بطاقة الطرد التي تلقاها فريقه، قال المدير الفني: "لن أعلق على كلام مدرب جنوب أفريقيا حول الأخطاء التحكيمية، نحن عانينا ولعبنا ناقصين أكثر من 60 دقيقة وتقبلنا القرار بكل احترام، لعبنا بشكل جيد وسط الملعب المفتوح، وكان بإمكان جنوب أفريقيا تسجيل أهداف من الهجمات المرتدة، وكل الاحترام للتحكيم الإفريقي".

وأشار حسام حسن إلى أهمية التحفيز الذهني للاعبين قائلاً: "دائمًا أقول للاعبين أن يتخيلوا فرحة الشوارع والبيوت في مصر، حتى من لا يعرف قوانين كرة القدم، مثل بعض السيدات اللواتي تدعون لنا دائمًا، فهذا يمنح اللاعبين الحافز".

وأضاف عن مستوى اللاعبين الأفارقة: "المستوى تطور، وعدد المحترفين في أوروبا زاد كثيرًا، مما يزيد من صعوبة البطولة، لكننا نعمل على تصحيح الأخطاء، والمشوار طويل، وكل لاعب لدينا أساسي".

موقف عبد المجيد ومستقبل مرموش

وعن تواجد حسام عبد المجيد على دكة البدلاء في مباراة اليوم، علق: "كان يمكنه اللعب اليوم لكنه لم يشارك لأسباب فنية، وليس هناك أي مشكلة شخصية".

أما عن حديث محمد الشناوي عنه، قال حسام حسن: "الشناوي وكل اللاعبين بالنسبة لي كأولادي وأصدقائي، ونعمل معًا بروح الفريق".

وعن عمر مرموش: "هو ملتزم مع المنتخب، ولديه عقلية احترافية، والقرار النهائي بشأن مستقبله الشخصي مع النادي هو له وللوكيل، ونتمنى أن يستمر في إنجلترا، لكنه حاضر معنا بالكامل في البطولة".

وختم حسام حسن حديثه: "مباراة أنجولا القادمة ستكون فرصة لتجربة باقي اللاعبين الـ28، وسنعمل على تأكيد جدارتنا بالصعود إلى الدور القادم".

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن مصر ضد جنوب أفريقيا

