مجموعة مصر.. مدرب زيمبابوي: قادرون على التأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:51 م 26/12/2025
مدرب زيمبابوي

مدرب زيمبابوي

أكد الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن فريقه لا يزال عازمًا على انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وسقط منتخب زيمبابوي في فخ التعادل الإيجابي، بهدف لمثله أمام أنجولا، خلال الجولة الثانية من أمم أفريقيا، وكان قد خسر أمام منتخب مصر (0-1) في الجولة الأولى، ليمتلك في رصيده نقطة واحدة.

وبعد انتهاء الجولة الثانية عن المجموعة الثانية، يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث، ويليه أنجولا رابعًا، برصيد نقطة لكل منهما.

بينما يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، وهو أول المتأهلين رسميًا لثمن النهائي، ويليه منتخب جنوب أفريقيا وصيفًا بـ3 نقاط.

وقال مارينيكا في المؤتمر الصحفي: "قلنا إننا محاربون ولن نستسلم، والرد كان رائعا للغاية على أرض الملعب، أشعر بالفخر لما رأيته من التزام وروح قتالية من جانب اللاعبين طوال المباراة".

وأردف مدرب زيمبابوي: "الأداء الهجومي الذي يمتاز به منتخبنا أمر مهم، لا سيما في الشوط الثاني، لكن رغم ذلك نحافظ على الصلابة الدفاعية".

ولفت: "خلقنا العديد من الفرص وكان بالإمكان أن تكون النتيجة مختلفة، أنجولا منتخب قوي للغاية، وقد واجهنا خصما عنيدا، رغم ذلك أثق في ما تبقى من البطولة".

وأتم: "ما زلنا نعتقد أنه لدينا مباراة متبقية، ويمكننا ضمان انتزاع بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي، لكننا نشعر ببعض القلق بشأن الحالة البدنية لبعض اللاعبين بعد تعرضهم لبعض الإصابات خلال المباراة".

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب زيمبابوي ماريو مارينيكا

