أصبح احتفال "السيلفي" تميمة للنجم المصري محمد صلاح بعد كل مباراة يسجل فيها وهو ما فعله عقب نهاية مباراة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة.

وسجل صلاح هدف فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحسم منتخب مصر التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبات احتفال "سيلفي صلاح" بعد تسجيل الأهداف واحدًا من اللقطات المعتادة للنجم المصري.

وبدأ هذا الاحتفال -الذي تحول لتميمة بالنسبة لصلاح- في ليفربول، حيث كان يلتقط صورة سيلفي مع أحد زملائه بعد نهاية كل مباراة، يكون قد سجل فيها الثنائي أهدافا.

وانتقلت هذه التميمة من ليفربول إلى منتخب مصر، فلقد احتفل صلاح بسيلفي مع عمر مرموش بعد الفوز على زيمبابوي (2-1) في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025، حيث سجل الثنائي هدفي فوز الفراعنة.

وقام صلاح بالتقاط صورة سيلفي بمفرده عقب نهاية مباراة جنوب أفريقيا وذلك لأنه سجل الهدف الوحيد في اللقاء من ضربة جزاء حصل عليها وسددها بنجاح في شباك "البافانا بافانا".

سر الاحتفال بالسيلفي

في تصريحات سابقة عبر شبكة "سكاي سبورتس"، كشف صلاح عن سر الاحتفال بالسيلفي عقب كل مباراة، ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح: "لقد تحدثت مع شخص مقرب مني في النادي عن احتفالات السيلفي بعد كل مباراة، وقال إنها فكرة جيدة، ولهذا أقوم بها بعد كل مباراة".