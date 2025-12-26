المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

"سيلفي مع نفسه".. تميمة صلاح تتحول من ليفربول إلى منتخب مصر (صورة)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:53 م 26/12/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

أصبح احتفال "السيلفي" تميمة للنجم المصري محمد صلاح بعد كل مباراة يسجل فيها وهو ما فعله عقب نهاية مباراة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة.

وسجل صلاح هدف فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحسم منتخب مصر التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر اضغط هنا

الصدارة والتأهل معًا.. ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

وبات احتفال "سيلفي صلاح" بعد تسجيل الأهداف واحدًا من اللقطات المعتادة للنجم المصري.

وبدأ هذا الاحتفال -الذي تحول لتميمة بالنسبة لصلاح- في ليفربول، حيث كان يلتقط صورة سيلفي مع أحد زملائه بعد نهاية كل مباراة، يكون قد سجل فيها الثنائي أهدافا.

وانتقلت هذه التميمة من ليفربول إلى منتخب مصر، فلقد احتفل صلاح بسيلفي مع عمر مرموش بعد الفوز على زيمبابوي (2-1) في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025، حيث سجل الثنائي هدفي فوز الفراعنة.

وقام صلاح بالتقاط صورة سيلفي بمفرده عقب نهاية مباراة جنوب أفريقيا وذلك لأنه سجل الهدف الوحيد في اللقاء من ضربة جزاء حصل عليها وسددها بنجاح في شباك "البافانا بافانا".

سر الاحتفال بالسيلفي

في تصريحات سابقة عبر شبكة "سكاي سبورتس"، كشف صلاح عن سر الاحتفال بالسيلفي عقب كل مباراة، ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح: "لقد تحدثت مع شخص مقرب مني في النادي عن احتفالات السيلفي بعد كل مباراة، وقال إنها فكرة جيدة، ولهذا أقوم بها بعد كل مباراة".

مباراة مصر القادمة
محمد صلاح كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا ترتيب مجموعة مصر موعد مباراة مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

