نفى مصدر داخل المنتخب المصري حقيقة تصريح قائد منتخب مصر محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بشأن عدم أحقية حصول منتخب "الفراعنة" على ركلة جزاء.

وكان هوجو بروس قد كشف في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "بي إن سبورتس" مساء الجمعة، أن صلاح أخبره بعدم صحة ركلة جزاء المنتخب المصري والتي كانت في لقاء جنوب أفريقيا. طالع التفاصيل

وعبّر هوجو بروس عن غضبه من الأداء التحكيمي في لقاء منتخب بلاده أمام منافسه المصري، حيث انتهت هذه المواجهة بفوز منتخب "الفراعنة" بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن محمد صلاح لم يوضح لمدرب جنوب أفريقيا عن عدم أحقية المنتخب المصري في الحصول على ركلة جزاء.

وكان محمد صلاح استطاع أن يحرز هدف منتخب مصر الوحيد من ضربة جزاء ليمنح فريقه الصدارة والتأهل معًا لدور الـ16 من منافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

واستطاع المنتخب المصري أن يحقق الفوز في لقاء الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، بينما سيختتم مشواره في مرحلة المجموعات مساء الإثنين المقبل.

