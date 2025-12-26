المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكذب ليلا كورة ادعاء بروس: صلاح لم يتحدث عن ركلة الجزاء

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:04 م 26/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر

نفى مصدر داخل المنتخب المصري حقيقة تصريح قائد منتخب مصر محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بشأن عدم أحقية حصول منتخب "الفراعنة" على ركلة جزاء.

وكان هوجو بروس قد كشف في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "بي إن سبورتس" مساء الجمعة، أن صلاح أخبره بعدم صحة ركلة جزاء المنتخب المصري والتي كانت في لقاء جنوب أفريقيا. طالع التفاصيل

وعبّر هوجو بروس عن غضبه من الأداء التحكيمي في لقاء منتخب بلاده أمام منافسه المصري، حيث انتهت هذه المواجهة بفوز منتخب "الفراعنة" بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن محمد صلاح لم يوضح لمدرب جنوب أفريقيا عن عدم أحقية المنتخب المصري في الحصول على ركلة جزاء.

وكان محمد صلاح استطاع أن يحرز هدف منتخب مصر الوحيد من ضربة جزاء ليمنح فريقه الصدارة والتأهل معًا لدور الـ16 من منافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

واستطاع المنتخب المصري أن يحقق الفوز في لقاء الجولة الأولى ضد منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، بينما سيختتم مشواره في مرحلة المجموعات مساء الإثنين المقبل.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر محمد صلاح هوجو بروس كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
ما قبل المباراة
المغرب

المغرب

- -
مالي

مالي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg