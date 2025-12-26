المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تريزيجيه: قاتلنا رغم صعوبة المباراة.. وشحاتة: سنبذل كل جهدنا لحصد أمم أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:15 م 26/12/2025
تريزيجيه

محمود تريزيجيه

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم هجوم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته البالغة بتحقيق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا.

وانتصر منتخب مصر (1-0)، على نظيره الجنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية لدور المجموعات، عن المجموعات الثانية بأمم أفريقيا، على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير.

وضَمِن المنتخب المصري بهذا الانتصار صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، مؤكدًا تأهله إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت المجموعة تعادل منتخبي أنجولا وزيمبابوي بنتيجة 1-1، وهي نتيجة صبت في مصلحة المنتخب المصري مع فوزه اليوم على جنوب أفريقيا.

تريزيجيه: قاتلنا رغم صعوبة المباراة

قال محمود تريزيجيه خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "نحترم منتخب جنوب أفريقيا، كونه خصم قوي جدًا، لكننا منتخب مصر".

وأضاف: "الحمد لله اللاعبين جميعًا كانوا رجال، رغم صعوبة المباراة وقوتها، وربنا كافئنا على مجهودنا خلال المباراة بالحفاظ على هدف الفوز".

واختتم: "الجماهير كانت كبيرة جدًا خلفنا، خاصة من الشعب المغربي، ونشكرهم على مساندتهم ودعمهم لها".

شحاتة: لا فرق بين لاعب أساسي وبديل 

بينما قال محمد شحاتة: "فخور بخوض أول مشاركة لي مع منتخب مصر، وأحمد الله على الفوز والتوفيق في المباراة".

وتابع: "سنحاول دائمًا إسعاد الشعب المصري بتحقيق الانتصارات ومحاولة الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2025".

وأضاف: "المدير الفني حسام حسن أكد لنا أننا جميعًا على قلب رجل واحد، وأنه لا فارق بين لاعب أساسي وبديل".

وواصل لاعب نادي الزمالك: "نقوم بتنفيذ جميع تعليمات المدير الفني لمحاولة تحقيق لقب أمم أفريقيا وإسعا الشعب المصري".

واختتم: "جمهور المغرب إخوة لنا ونشكرهم على دعمهم الكبير لنا في مباراة اليوم وخلال الجولة الأولى أمام زيمبابوي".

منتخب مصر محمود تريزيجيه كأس أمم أفريقيا محمد شحاته

