تصدر المجموعات.. عادة تاريخية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:53 م 26/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر يتصدر مجموعته

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ليضمن بذلك صدارة مجموعته بعد أن جمع 6 نقاط كاملة، عقب فوزه على زيمبابوي في الجولة الأولى، ليحجز مكانه مبكرًا في دور الـ16.

عندما نتحدث عن منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، فإننا نتحدث عن أحد أعظم المنتخبات في تاريخ القارة، إذ يتربع الفراعنة على عرش الأكثر تتويجًا باللقب برصيد سبع مرات، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، رقم لم يصل إليه أي منتخب آخر في أفريقيا.

بداية قوية في أمم أفريقيا 2025

افتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في مباراة مثيرة، حيث تقدم الفريق الزيمبابوي مبكرًا، قبل أن يتمكن الفراعنة من العودة عبر هدف التعادل لعمر مرموش، وحسم محمد صلاح اللقاء بهدف درامي في الوقت بدل الضائع، ليمنح مصر الفوز بنتيجة (2‑1).

وفي الجولة الثانية، التقى المنتخب المصري جنوب إفريقيا في مباراة حاسمة لتأكيد صدارة المجموعة.

ورغم النقص العددي بعد طرد أحد اللاعبين، فرض الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف مبكر من ركلة جزاء، ليقود الفريق لفوز مهم (1‑0) ويقربه من التأهل كأول فريق من مجموعته إلى الدور المقبل.

تصدر المجموعة.. مفتاح النجاح عبر التاريخ

غالبًا ما كان تصدر المجموعة في دور المجموعات مؤشرًا قويًا على قدرة المنتخب المصري على التقدم في البطولة، وهو ما يظهر جليًا في عدة نسخ تاريخية:

قبل 1970: لم تقم البطولة بنظام دور المجموعات باستثناء نسختي 1965 و1968، حيث انسحب الفراعنة.

1986 و2006 و2008 و2010: تصدرت مصر مجموعاتها وواصلت المسيرة حتى التتويج باللقب في كل نسخة.

2017: تصدرت مصر مجموعتها لكنها خسرت في النهائي.

1970 و1974 و1984: تصدرت مصر مجموعتها لكنها خسرت في الدور نصف النهائي.

1994 و2000 و2019: تصدرت مصر مجموعتها لكنها خرجت في دور ربع النهائي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن مصر ضد جنوب أفريقيا

