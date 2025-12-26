المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لدعم حكيمي.. مبابي يظهر في لقاء المغرب أمام مالي من المدرجات (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:05 م 26/12/2025
مبابي

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد

حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف فريق ريال مدريد على مؤازرة المغربي أشرف حكيمي نجم منتخب "أسود الأطلس" قبل مباراة مالي في كأس أمم أفريقيا.

وتواجد نجم فريق ريال مدريد في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ليلبي دعوة صديقه أشرف حكيمي.

وظهر مبابي وهو يرتدي قميص حكيمي الذي يحمل رقم 2، حيث سبق وأن تزاملا في صفوف فريق باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

وتأتي مباراة المغرب ومالي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز في الجولة الأولى بهدفين دون رد، في المقابل تعادل منتخب مالي مع زامبيا بهدف لكل جانب.

جدير بالذكر أن حكيمي لم يشارك في اللقاء الأول بينما يتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء مالي، حيث يأتي ذلك بعد إصابته مع باريس سان جيرمان في لقاء بايرن ميونيخ بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

باريس سان جيرمان كيليان مبابي كأس أمم أفريقيا أشرف حكيمي

