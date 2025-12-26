حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف فريق ريال مدريد على مؤازرة المغربي أشرف حكيمي نجم منتخب "أسود الأطلس" قبل مباراة مالي في كأس أمم أفريقيا.

وتواجد نجم فريق ريال مدريد في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ليلبي دعوة صديقه أشرف حكيمي.

وظهر مبابي وهو يرتدي قميص حكيمي الذي يحمل رقم 2، حيث سبق وأن تزاملا في صفوف فريق باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

وتأتي مباراة المغرب ومالي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز في الجولة الأولى بهدفين دون رد، في المقابل تعادل منتخب مالي مع زامبيا بهدف لكل جانب.

جدير بالذكر أن حكيمي لم يشارك في اللقاء الأول بينما يتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء مالي، حيث يأتي ذلك بعد إصابته مع باريس سان جيرمان في لقاء بايرن ميونيخ بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

