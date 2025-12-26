المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"المرة دي واعر بزاف".. استقبال استثنائي لمنتخب مصر بعد العبور إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:20 م 26/12/2025
مصر

منتخب مصر

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال لاعبي الفراعنة والجهاز الفني داخل فندق الإقامة، عقب الفوز المهم على منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونجح منتخب مصر في حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أكادير.

وحمل الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي تعليقًا لافتًا جاء فيه: "المرة دي الاستقبال واعر بزاف.. مش مزيان بس"، في إشارة إلى الأجواء الحماسية التي صاحبت عودة بعثة المنتخب إلى مقر الإقامة.

وأظهر الفيديو تفاعل لاعبي المنتخب الوطني مع الاحتفالات داخل الفندق، وسط أجواء من الفرحة والثقة، كما وثقت اللقطات قيام حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بتصوير تلك اللحظة بهاتفه المحمول، في مشهد يعكس الحالة المعنوية المرتفعة داخل المعسكر.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتأكيد الصدارة واستكمال المسيرة بنجاح.

طريق منتخب مصر في الأدوار الإقصائية

وبات منتخب مصر على دراية بطريقه في البطولة القارية، بعدما تأكد أنه سيواجه صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، ضمن منافسات دور الـ16.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة دور الـ16 يوم الإثنين الموافق 5 يناير المقبل.

وفي حال نجاح منتخب مصر في العبور إلى الدور ربع النهائي، فمن المنتظر أن يلتقي بالفائز من مواجهة متصدر المجموعة السادسة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة، ما يفتح الباب أمام مواجهة عربية محتملة أمام منتخب الجزائر، المرشح بقوة للتأهل عن مجموعته، أو مواجهة قوية أمام أحد المنتخبين الكبيرين كوت ديفوار، حامل اللقب، أو الكاميرون.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

