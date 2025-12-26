المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

1 0
22:00
مالي

مالي

جميع المباريات

اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية على دعمها لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:37 م 26/12/2025 تعديل في 10:45 م
منتخب مصر

منتخب مصر

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه الشكر للجماهير المغربية، على دعمها الكبير، خلال مشاركة الفراعنة في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر ضمن بشكل رسمي ومبكر تأهله إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها المغرب، عقب الفوز على جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي (1-0) ثم على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، وقد شهدت كلتا المباراتين دعمًا غفيرًا من الجماهير المغربية.

الاتحاد المصري يشكر الجماهير المغربية

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا جاء كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أكادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف البيان عبر حسابه بمنصة "إكس": "يُثمن الاتحاد المصري هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الأفريقية".

وختم: "وإذ يُعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتزازه، بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة، دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية".

وتأكد تأهل مصر في المركز الأول بالمجموعة الثانية في البطولة الأكبر بالقارة السمراء، بينما تتبقى المنافسة على مقعد الوصافة بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، مع احتمالية تأهل أحد المنتخبات كأفضل الثوالث لاحقًا.

وتحدد طريق منتخب مصر في أمم أفريقيا "كان 2025"، حيث ضرب محمد صلاح ورفاقه موعدًا مع صاحب المركز الثالث، في أحد المجموعات: الأولى، الثالثة أو الرابعة.

ومن المنتظر أن يظهر المنتخب المصري في دور الـ16 من الكان، على الملعب ذاته، (استاد أدرار) في مدينة أكادير، يوم الإثنين الموافق 5 يناير المقبل.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر الاتحاد المصري لكرة القدم كأس أمم أفريقيا الجماهير المغربية

