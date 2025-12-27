المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تفوق على جميع لاعبي المغرب.. ماذا قدم أليو ديانج مع منتخب مالي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:22 ص 27/12/2025 تعديل في 12:30 ص
ديانج

النجم المالي أليو ديانج

شارك لاعب النادي الأهلي، أليو ديانج، مع منتخب مالي في المباراة التي جمعت فريقه بالمنتخب المغربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على أرضية ملعب محمد الخامس.

افتتح المنتخب المغربي التسجيل عبر إبراهيم دياز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، قبل أن ينجح لاسين سينايوكو في تعديل النتيجة لصالح مالي في الدقيقة 64 بنفس الطريقة، ليحافظ الفريقان على نقطتهما ويتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين للمغرب.

أداء ديانج.. أداء متوازن على مدار 90 دقيقة

وفقًا لموقع SofaScore، حصل أليو ديانج على تقييم 7.2، متفوقًا على جميع لاعبي المنتخب المغربي، بينما كان ثاني أفضل لاعب في صفوف مالي بعد المدافع عبد الله ديابي الذي نال تقييم 7.5.

قدم أليو ديانج أداءً متوازنًا على مدار 90 دقيقة، حيث شارك بشكل كامل في المباراة، وقدم تمريرات دقيقة بنسبة 82%، منها 74% في نصف الملعب المنافس، و93% في نصف الملعب الخاص.

كما أرسل اللاعب 2 كرة طويلة ناجحة بنسبة 100%، ليؤكد قدرته على توزيع اللعب والتحكم في إيقاع الفريق.

كما ساهم ديانج في الجانب الدفاعي بشكل واضح، حيث سجل 8 تدخلات دفاعية، و3 عرقلات ناجحة، و3 تشتيتات، ومنع تسديدة واحدة، إلى جانب استعادة 4 كرات ومواجهة 10 تحديات أرضية فاز بها 7 مرات، بالإضافة إلى مواجهة هوائية ناجحة واحدة من أصل اثنتين.

كما تميز ديانج أيضًا بحضوره البدني، حيث نفذ 3 مراوغات ناجحة من أصل 2 فقط، وتم مراوغته مرة واحدة فقط طوال اللقاء.

وخسر اللاعب 8 مرات الاستحواذ على الكرة، وسجل خطأين، فيما كانت لمسات الكرة 51 لمسة على مدار المباراة.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

 

أليو ديانج منتخب مالي كأس الامم الأفريقية مالي ضد المغرب

