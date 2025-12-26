شهدت انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ارتقاء محمد صلاح نجم منتخب مصر، لصدارة جدول ترتيب هدافي البطولة القارية.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى هدفين، بعدما سجل ركلة جزاء في شباك جنوب أفريقيا، ليتقاسم الصدارة مع 5 لاعبين آخرين، بينهم ثلاثي عربي، بعدما كان نجم الفراعنة قد أحرز هدف الانتصار لمنتخب مصر في الجولة الأولى على حساب زيمبابوي.

وشهدت مباريات الجمعة، تألق الثنائي براهيم دياز نجم المغرب، ولاسين سينايوكو لاعب مالي، بعدما سجل كلا منهما خلال مواجهة المنتخبين، ليتساوى الثنائي مع نجم الفراعنة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تألق رياض محرز نجم الجزائر، وإلياس العاشوري لاعب خط هجوم تونس، حيث سجل كلا منهما ثنائية أيضًا في شباك كلا من: السودان وأوغندا.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية.. دياز يعادل صلاح في القمة

وجاء جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد مباريات الجمعة في الجولة الثانية:

1- محمد صلاح: هدفين

2- رياض محرز: هدفين

3- براهيم دياز: هدفين

4- نيكولاس جاكسون: هدفين

5- لاسين سينايوكو: هدفين

6- إلياس العاشوري: هدفين

