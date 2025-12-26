المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

صدارة عربية بقيادة صلاح.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:27 ص 27/12/2025
احتفال محمد صلاح نجم منتخب مصر

احتفال نجوم منتخب مصر بهدف محمد صلاح أمام جنوب أفريقيا

شهدت انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ارتقاء محمد صلاح نجم منتخب مصر، لصدارة جدول ترتيب هدافي البطولة القارية.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى هدفين، بعدما سجل ركلة جزاء في شباك جنوب أفريقيا، ليتقاسم الصدارة مع 5 لاعبين آخرين، بينهم ثلاثي عربي، بعدما كان نجم الفراعنة قد أحرز هدف الانتصار لمنتخب مصر في الجولة الأولى على حساب زيمبابوي.

وشهدت مباريات الجمعة، تألق الثنائي براهيم دياز نجم المغرب، ولاسين سينايوكو لاعب مالي، بعدما سجل كلا منهما خلال مواجهة المنتخبين، ليتساوى الثنائي مع نجم الفراعنة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تألق رياض محرز نجم الجزائر، وإلياس العاشوري لاعب خط هجوم تونس، حيث سجل كلا منهما ثنائية أيضًا في شباك كلا من: السودان وأوغندا.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية.. دياز يعادل صلاح في القمة

وجاء جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد مباريات الجمعة في الجولة الثانية:

1- محمد صلاح: هدفين

2- رياض محرز: هدفين

3- براهيم دياز: هدفين

4- نيكولاس جاكسون: هدفين

5- لاسين سينايوكو: هدفين

6- إلياس العاشوري: هدفين

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة مالي القادمة
كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح جدول ترتيب هدافي أمم أفريقيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

