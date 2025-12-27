نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا وتأهله إلى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

بهدف الملك وتألق الشناوي.. منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 على حساب جنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

عودة الأساسيين.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت، التعاقد مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق، خلفًا لـ مجدي عبد العاطي.

مصدر يكذب ليلا كورة ادعاء بروس: صلاح لم يتحدث عن ركلة الجزاء

نفى مصدر داخل المنتخب المصري حقيقة تصريح قائد منتخب مصر محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بشأن عدم أحقية حصول منتخب "الفراعنة" على ركلة جزاء.

حسام حسن يتحدث عن.. تغيير طريقة اللعب.. موقف عبد المجيد.. ومستقبل مرموش

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن سعادته بالفوز الصعب على جنوب أفريقيا 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكداً أن الأداء كان ثمرة تحضيرات فنية ودعم جماهيري كبير.

يلا كورة يكشف تفاصيل مطالب الأهلي من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التطورات الأخيرة حول عرض نادي برشلونة، للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم، في فترة الانتقالات المقبلة، التي تنطلق خلال أيام بحلول شهر يناير.

مدرب جنوب أفريقيا يكشف "شهادة صلاح" بشأن ركلة جزاء منتخب مصر

أبدى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، غضبه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة كتيبة الأولاد مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن منتخبه سيطر على الشوط الثاني، لكن لم يحالفه الحظ في النجاة من فخ الهزيمة أمام الفراعنة بهدف محمد صلاح.

بتعادل جديد.. مالي تؤجل تأهل المغرب لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا (صور)

اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل مع نظيره المالي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد هاني يعتذر بعد طرده: لم أقصد.. وأشكر اللاعبين على مجهودهم الجبار (فيديو)

وجه محمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر، اعتذارًا لجماهير الفراعنة، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة جنوب أفريقيا التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، مشيدًا في الوقت ذاته بمجهود زملائه الكبير للخروج بالانتصار بهدف نظيف.

