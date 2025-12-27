المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. تأهل مصر.. تعثر المغرب.. ومطالب الأهلي لصفقة عبد الكريم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:16 ص 27/12/2025
احتفال محمد صلاح نجم منتخب مصر

منتخب مصر

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا وتأهله إلى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

بهدف الملك وتألق الشناوي.. منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 على حساب جنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم ضد جنوب أفريقيا

عودة الأساسيين.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت، التعاقد مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق، خلفًا لـ مجدي عبد العاطي.

اقرأ التفاصيل: رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

مصدر يكذب ليلا كورة ادعاء بروس: صلاح لم يتحدث عن ركلة الجزاء

نفى مصدر داخل المنتخب المصري حقيقة تصريح قائد منتخب مصر محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس بشأن عدم أحقية حصول منتخب "الفراعنة" على ركلة جزاء.

اقرأ التفاصيل: مصدر يكذب ادعاء بروس: صلاح لم يتحدث عن ركلة الجزاء

حسام حسن يتحدث عن.. تغيير طريقة اللعب.. موقف عبد المجيد.. ومستقبل مرموش

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن سعادته بالفوز الصعب على جنوب أفريقيا 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكداً أن الأداء كان ثمرة تحضيرات فنية ودعم جماهيري كبير.

اقرأ التفاصيل: حسام حسن يتحدث عن.. تغيير طريقة اللعب.. موقف عبد المجيد

يلا كورة يكشف تفاصيل مطالب الأهلي من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التطورات الأخيرة حول عرض نادي برشلونة، للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم، في فترة الانتقالات المقبلة، التي تنطلق خلال أيام بحلول شهر يناير.

اقرأ التفاصيل: تفاصيل مطالب الأهلي من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

مدرب جنوب أفريقيا يكشف "شهادة صلاح" بشأن ركلة جزاء منتخب مصر

أبدى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، غضبه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة كتيبة الأولاد مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن منتخبه سيطر على الشوط الثاني، لكن لم يحالفه الحظ في النجاة من فخ الهزيمة أمام الفراعنة بهدف محمد صلاح.

اقرأ التفاصيل: مدرب جنوب أفريقيا: صلاح أخبرني أنها ليست ركلة جزاء

بتعادل جديد.. مالي تؤجل تأهل المغرب لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا (صور)

اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل مع نظيره المالي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ التفاصيل: مالي تؤجل تأهل المغرب لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

محمد هاني يعتذر بعد طرده: لم أقصد.. وأشكر اللاعبين على مجهودهم الجبار (فيديو)

وجه محمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر، اعتذارًا لجماهير الفراعنة، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة جنوب أفريقيا التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، مشيدًا في الوقت ذاته بمجهود زملائه الكبير للخروج بالانتصار بهدف نظيف.

اقرأ التفاصيل: محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا: لم أقصد

الأهلي منتخب مصر ملف يلا كورة

