دفاع خاص و"الحذر مطلوب".. كيف تفوق منتخب مصر على جنوب أفريقيا؟ (تحليل رقمي)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:39 ص 27/12/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن مدرب منتخب مصر

نجح منتخب مصر في الخروج بشباك نظيفة، في مواجهة جنوب أفريقيا، لينتزع انتصارًا ثمينًا بهدف محمد صلاح، خطف به بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء شهد تغييرات دفاعية من جانب المدير الفني حسام حسن.

وتظهر الخريطة الحرارية لتمركز لاعبي منتخب مصر في لقاء الأمس، اعتماد حسام حسن مدرب الفراعنة على ثلاثي في عمق خط الدفاع، بعودة حمدي فتحي للتواجد بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وتعد هذه هي الطريقة المفضلة للمدرب حسام حسن في المواجهات الكبرى نع منتخب مصر، حيث خاض بالطريقة ذاتها مواجهتي بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، ثم لقاء أوزبكستان الودي.

ولجأ حسام حسن لوضع صلاح في العمق بشكل أكبر بجوار عمر مرموش، لكن الثنائي لم يظهرا في أفضل صورة خلال أحداث الشوط الأول، قبل حصول "الملك" على ركلة جزاء ثمينة حسم بها الانتصار في الشوط الأول.

وتظهر أرقام اللقاء سيطرة منتخب جنوب أفريقيا، التي ارتفعت بشكل واضح عقب طرد محمد هاني، مع غياب الخطورة الهجومية تمامًا في الشوط الأول، مقابل فرص قليلة في الشوط الثاني.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 64% لمنتخب جنوب أفريقيا مقابل 36% لمنتخب مصر، بينما تفوقت كتيبة البافانا بافانا على صعيد الركنيات برصيد 7 مقابل 4 فقط لمصر.

كما أطلق لاعبو جنوب أفريقيا 18 تسديدة نحو المرمى، مقابل 6 تسديدات فقط بأقدام نجوم الفراعنة.

ورغم الصمود الدفاعي من جانب لاعبي منتخب مصر، لكن ظهرت بعض الثغرات في دفاع الفراعنة، خاصة عقب النقص العددي.

ولم تظهر تلك الأخطاء إلا نادرًا في الشوط الأول، ولم ينجح لاعبو البافانا بافانا في استغلالها مع تركيز كبير من نجوم الفراعنة.

كاد أن يسجل منتخب جنوب أفريقيا هدف التقدم في الدقائق الأخيرة، مستغلًا الثغرة في الجبهة اليمنى، عقب مشاركة إمام عاشور بجوار ياسر إبراهيم، بالإضافة لتواجد المساحات خلف محمد حمدي.

وركز منتخب جنوب أفريقيا على الهجوم في المساحة بين ياسر وإمام عاشور، لكن تمريرتهم الأخيرة واستبسال الدفاع المصري حال دون تشكيل خطورة من جانب كتيبة المدرب هوجو بروس.

وبفضل تدخلات حمدي فتحي في التوقيت المناسب مع تصديات محمد الشناوي، خرج منتخب مصر منتصرًا بأقل مجهود في الجولة االثانية أمام جنوب أفريقيا.

ويجب على حسام حسن تحذير لاعبيه من تلك الأخطاء الفردية، لأنها قد تكون نقطة تحول في العديد من المباريات، كما حدث أمام جنوب أفريقيا.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن مباراة مصر وجنوب أفريقيا

