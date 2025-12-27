المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

جميع المباريات

تصرف خاص مع صلاح.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف المنتخب من إراحة اللاعبين أمام أنجولا

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

01:36 م 27/12/2025 تعديل في 01:44 م
احتفال محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر

كشف مصدر داخل منتخب مصر، موقف الجهاز الفني من إراحة بعض اللاعبين، بعد بلوغ الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل رسمي.

منتخب مصر ضمن التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية في صدارة المجموعة الثانية، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، أمس الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا، في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات، والتي تقام بحلول السادسة مساء بعد غد الإثنين.

إراحة لاعبي منتخب مصر

وكشف مصدر في المنتخب ليلا كورة، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، يدرس إراحة عدد كبير من اللاعبين في مباراة أنجولا المقبلة.

كما أوضح المصدر أن موقف محمد صلاح سيتم مناقشته معه شخصيًا، خاصة في ظل اقترابه من تحطيم عدة أرقام قياسية.

الجهاز الفني ربما يركز في إراحة بعض اللاعبين، على الذين لديهم بطاقات صفراء، وتحديدًا مروان عطية ومحمود تريزيجيه، لتفادي الإيقاف، خاصة وأن بطاقات دور المجموعات سيتم رفعها بداية من الدور ثمن النهائي.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16، ليكون في تمام السادسة مساء الإثنين الموافق 5 يناير 2026، ضد ثالث إحدى المجموعات (الأولى، الثالثة، الرابعة).

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وأنجولا

