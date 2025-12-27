كشف مصدر داخل منتخب مصر، موقف الجهاز الفني من إراحة بعض اللاعبين، بعد بلوغ الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل رسمي.

منتخب مصر ضمن التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية في صدارة المجموعة الثانية، بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، أمس الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا، في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات، والتي تقام بحلول السادسة مساء بعد غد الإثنين.

إراحة لاعبي منتخب مصر

وكشف مصدر في المنتخب ليلا كورة، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، يدرس إراحة عدد كبير من اللاعبين في مباراة أنجولا المقبلة.

كما أوضح المصدر أن موقف محمد صلاح سيتم مناقشته معه شخصيًا، خاصة في ظل اقترابه من تحطيم عدة أرقام قياسية.

الجهاز الفني ربما يركز في إراحة بعض اللاعبين، على الذين لديهم بطاقات صفراء، وتحديدًا مروان عطية ومحمود تريزيجيه، لتفادي الإيقاف، خاصة وأن بطاقات دور المجموعات سيتم رفعها بداية من الدور ثمن النهائي.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16، ليكون في تمام السادسة مساء الإثنين الموافق 5 يناير 2026، ضد ثالث إحدى المجموعات (الأولى، الثالثة، الرابعة).

