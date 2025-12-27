أشاد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، بالمستوى الذي ظهر به فريق الكاميرون قبل المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس أمم أفريقيا.

تصريحات مدرب كوت ديفوار

قال إيميرس فاي، مدرب منتخب كوت ديفوار: "الكاميرون ستفرض الكثير من التأثير البدني، المباريات ضد الكاميرون لم تكن سهلة أبدًا".

وأضاف: "نحن نعلم أن مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، ونعلم أنه إذا فزنا غدًا، سنضمن التأهل، إنها مباراة حاسمة بالنسبة لنا، وللشعب الإيفواري، علينا الفوز من أجل الشعب الإيفواري".

وأكمل: "إنها مباراة خاصة، ليست كالمباريات الأخرى، ستكون مواجهة قوية ومعقدة جدًا، أنا في موقف يسمح لي بمعرفة أن المدرب الذي يستلم فريقًا جديدًا يشكل خطرًا كبيرًا".

وأتم: "الكاميرون بالنسبة لنا، هو أخ لنا، هو العائلة الممتدة، هناك الكثير من الأمور المرتبطة بذلك، في كل مرة تتواجه فيها هاتان المنتخبان في دور المجموعات، الفائز يحقق اللقب، وهذا حافز إضافي، غدًا، سنخوض هذه المباراة للفوز بها".