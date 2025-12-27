المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

جميع المباريات

مدرب كوت ديفوار: الفوز أمام الكاميرون يعني التأهل.. ونعمل على إسعاد شعبنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:24 م 27/12/2025
كوت ديفوار

منتخب كوت ديفوار

أشاد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، بالمستوى الذي ظهر به فريق الكاميرون قبل المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس أمم أفريقيا.

تصريحات مدرب كوت ديفوار

قال إيميرس فاي، مدرب منتخب كوت ديفوار: "الكاميرون ستفرض الكثير من التأثير البدني، المباريات ضد الكاميرون لم تكن سهلة أبدًا".

وأضاف: "نحن نعلم أن مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، ونعلم أنه إذا فزنا غدًا، سنضمن التأهل، إنها مباراة حاسمة بالنسبة لنا، وللشعب الإيفواري، علينا الفوز من أجل الشعب الإيفواري".

وأكمل: "إنها مباراة خاصة، ليست كالمباريات الأخرى، ستكون مواجهة قوية ومعقدة جدًا، أنا في موقف يسمح لي بمعرفة أن المدرب الذي يستلم فريقًا جديدًا يشكل خطرًا كبيرًا".

وأتم: "الكاميرون بالنسبة لنا، هو أخ لنا، هو العائلة الممتدة، هناك الكثير من الأمور المرتبطة بذلك، في كل مرة تتواجه فيها هاتان المنتخبان في دور المجموعات، الفائز يحقق اللقب، وهذا حافز إضافي، غدًا، سنخوض هذه المباراة للفوز بها".

مباراة كوت ديفوار القادمة
كوت ديفوار الكاميرون كأس أمم أفريقيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

86

مانشستر سيتي يسعى لتسجيل هدف ثالث من أجل تاكيد الفوز بالمباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
