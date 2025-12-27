المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

بطلب منتخب نيجيريا.. أتالانتا يدعم لوكمان في كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:44 م 27/12/2025
لوكمان

أديمولا لوكمان

ذكرت تقارير أن أديمولا لوكمان، لاعب منتخب نيجيريا، استعان بالمعد البدني المغربي عمر سواعدة، لمساندته خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب نيجيريا في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا بالمغرب، حيث يتواجد بالمجموعة الثالثة رفقة تونس، تنزانيا، وأوغندا.

لوكمان يستعين بأتالانتا

ذكر موقع "هسبورت" المغربي أن منتخب نيجيريا طلب من نادي أتالانتا السماح للمعد البدني للفريق الإيطالي عمر سواعدة، بمرافقة أديمولا لوكمان، خلال كأس أمم أفريقيا والعمل مع اللاعب بشكل شخصي.

وكشفت الصحيفة أن لوكمان يرغب في العمل مع المعد المغربي، نظرًا لتميزه ودوره السابق الذي قام به ومساندته في العودة سريعًا من إحدى الإصابات التي تعرض لها.

ووافق نادي أتالانتا على طلب الاتحاد النيجيري، بالسماح للمعد عمر السواعدة للتواجد رفقة منتخب "النسور الخضر" خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، ليصبح معدًا بدنيًا خاصًا بالمهاجم أديمولا لوكمان.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط خلف تونس في الصدارة، بعد نهاية الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

مباراة نيجيريا القادمة
منتخب نيجيريا أتالانتا أديمولا لوكمان

