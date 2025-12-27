أثنى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، على قدرة محمد صلاح، بوصفه أسطورة وملهم للمصريين، عقب مباراة جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر حقق انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد على حساب جنوب أفريقيا، ليؤمن صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل بشكل رسمي للدور ثمن النهائي من أمم أفريقيا.

محمد صلاح ملهم المصريين

ومن جانبه، تحدث شوبير لوسائل الإعلام عقب المباراة، وقال: "محمد صلاح أسطورة، ويلهمنا دائمًا، أبارك له، وأتمنى أن يحقق المزيد، بل وأن يتجاوز هذا الرقم في المباراة المقبلة".

أضاف: "صلاح يمكنه فعل كل شيء، مع مو فقط أحلم ثم سيفعله، لأنه أسطورة وألهم المصريين بمسيرته وتاريخه وإرثه الكبير، نحن فخورون جدًا بتواجده معنا".

منتخب مصر الأعظم

وبالحديث حول أحداث المباراة، علق حارس منتخب مصر: "كانت هناك ركلة جزاء واحدة فقط، وهو أمر يخص الحكم، عامة لا أستطيع الشكوى، لقد حصلنا على ركلة جزاء وهو أمر جيد بالنسبة لنا".

أشار: "كأس الأمم الأفريقية مهمة جدًا لنا، نحن الأكثر تتويجًا باللقب، وهذا يعني أننا الأعظم، ونأمل أن نحققه مرة أخرى".

اختتم تصريحاته: "الانتصار كان مهمًا، لذا سنذهب لمباراة أنجولا بشكل أكثر راحة، واللعب بشكل أفضل دون توتر أو انتظار، ونحن جاهزون ونتحرك في البطولة خطوة بخطوة، ونأمل أن نفوز ثم سنركز على المباراة التي تليها".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا، في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات، والتي تقام بحلول السادسة مساء بعد غد الإثنين.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا