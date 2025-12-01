المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

مبيومو: سأحاول مساعدة الكاميرون على تحقيق الفوز أمام كوت ديفوار

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:29 م 27/12/2025
مبيومو

بريان مبيومو

أكد بريان مبيومو، نجم هجوم منتخب الكاميرون جاهزية "الأسود غير المروضة" من أجل القمة المرتقبة ضد كوت ديفوار، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويخوض منتخب الكاميرون "نهائي مبكر" ضد كوت ديفوار، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في المغرب.

وحقق منتخب الكاميرون فوزًا ثمينًا خلال الجولة الأولى، بهدف نظيف، على نظيره الجابوني، بينما انتصر منتخب ساحل العاج على موزمبيق بنفس النتيجة.

تصريحات مبيومو لاعب الكاميرون

وقال بريان مبيومو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة كوت ديفوار ستكون صعبة للغاية، لكننا مستعدون بدنيًا وذهنيًا لها بشكل جيد، وسنحاول تشريف الجماهير ونقديم أداءً مميزًا".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي: "النجاعة أمام المرمى ستكون ضرورية، خاصة وأن الفرص المتاحة للتهديف قد تكون محدودة"، مشيرًا إلى أن دوره يتمثل في مساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة.

ونوه مبيومو بأن المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، كونها ستشهد مواجهة ضد صديقه أمادو تراوري، مشيرًا إلى أنهما تحدثا سابقًا، وأن المباراة ستكون شيقة، والأفضل هو من سيحقق الفوز.

ويتصدر منتخبا كوت ديفوار والكاميرون ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ويحتاج كل منهما إلى الفوز لانتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بنجاح.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

كأس الأمم الأفريقية منتخب الكاميرون بريان مبيومو منتخب كوت ديفوار

