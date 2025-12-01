المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب أنجولا قبل مواجهة مصر: كل شيء لا يزال ممكنا لتحقيق التأهل

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:46 م 27/12/2025
باتريس بوميل

باتريس بوميل - المدير الفني لمنتخب أنجولا

يتمسك باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا بأمل التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، رغم التعثر في أول مباراتين.

ويواجه منتخب أنجولا نظيره، مصر، في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال باتريس بوميل في تصريحات نقلتها صحيفة لو ماتين المغربية: "يجب علينا تصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبناها في المباراتين الماضيتين، وأن نبدأ الاستعداد بقوة لمواجهة مصر".

وأضاف المدرب البلجيكي: "كل شيء لا يزال ممكنًا لتحقيق التأهل من تلك المجموعة بالتأكيد، ونحن سنتعافى، وسنعمل جاهدين للعودة بشكل أقوى".

واعتبر بوميل أن التعادل أمام زيمبابوي، مساء أمس، الجمعة نتيجة منطقية، بالنظر إلى مجريات المباراة، حيث قال: "المباراة كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا، ولقد واجهنا صعوبات في الدخول في أجواء المباراة، خاصة خلال الشوط الأول".

وتابع: "منتخب زيمبابوي كان منظمًا، وأحدث لنا أزمات كبيرة في الهجمات المرتدة، فيما لم يستغل فريقنا العديد من الفرص في الشوط الثاني.. اللاعبون كافحوا حتى النهاية، لكننا افتقرنا إلى الدقة".

وكان منتخب أنجولا قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل أمام زيمبابوي بهدف لمثله.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا

