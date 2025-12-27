أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الثلاثي المصري محمد معروف ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ضمن حكام الجولة الثانية بدور المجموعات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويشارك 6 حكام مصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهم، أمين عمر، ومحمد معروف، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور، وحسام عزب.

الجابون و موزمبيق

محرز المالكي حكما للساحة ويعاونه كل من خليل الحساني مساعد أول، والمصري أحمد حسام طه مساعد ثان والسوداني محمود إسماعيل شانتير حكما رابعا والسوداني ياسر عبدالعزيز حكما لتقنية الفيديو والتونسي هيثم قيراط حكم مساعد لتقنية الفيديو.

تقام المباراة غدًا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة علي ستاد أدرار اكادير

كوت ديفوار والكاميرون

مصطفى غربال حكما للساحة ويعاونه كل من جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول والمصري محمود أبوالرجال مساعد ثاني والمصري محمد معروف حكما رابعا والموريتاني دحان بيده حكما لتقنية الفيديو وصادو براهمو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

تقام المباراة غدًا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي ستاد مراكش واحة سيدي براهيم.