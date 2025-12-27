المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

0 0
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

جميع المباريات

تعيين 3 حكام مصريين في مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:13 م 27/12/2025
محمد معروف

محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الثلاثي المصري محمد معروف ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ضمن حكام الجولة الثانية بدور المجموعات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويشارك 6 حكام مصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهم، أمين عمر، ومحمد معروف، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور، وحسام عزب.

الجابون و موزمبيق

محرز المالكي حكما للساحة ويعاونه كل من  خليل الحساني مساعد أول، والمصري أحمد حسام طه مساعد ثان والسوداني محمود إسماعيل شانتير حكما رابعا والسوداني ياسر عبدالعزيز حكما لتقنية الفيديو والتونسي هيثم قيراط حكم مساعد لتقنية الفيديو.

تقام المباراة  غدًا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة علي ستاد أدرار اكادير

كوت ديفوار والكاميرون

مصطفى غربال حكما للساحة ويعاونه كل من  جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول  والمصري محمود أبوالرجال مساعد ثاني  والمصري محمد معروف حكما رابعا  والموريتاني دحان بيده حكما لتقنية الفيديو  وصادو براهمو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

تقام المباراة غدًا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي ستاد مراكش واحة سيدي براهيم.

الكاميرون كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار الجابون موزمبيق محمد معروف محمود أبو الرجال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

