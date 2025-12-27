لقطات من مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا (صور)

بدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليًا في المغرب.

وكان منتخب مصر حسم الصدارة والتأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا بعد الفوز الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأدى لاعبو مصر الذين خاضوا مباراة جنوب أفريقيا، التي أقيمت أمس، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين، تدريبات بدنية مع تنفيذ بعض الجمل الفنية، بجانب إجراء تقسيمة في نهاية المران.

ويسيطر على معسكر منتخب مصر أجواء من المرح، حيث كانت الابتسامة على وجوه جميع اللاعبين وكذلك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة مصر ضد أنجولا يوم الإثنين المقبل (29 ديسمبر) على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر وأنجولا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

وتعد مباراة أنجولا تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر الذي لن يتأثر بأي نتيجة بعدما حسم الصدارة والتأهل معا.

