تخطى اللاعب السنغالي ساديو ماني النجم المصري محمد صلاح في ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس أمم أفريقيا.

وتجنب منتخب السنغال الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بفضل هدف ماني، ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

ماني يتخطى صلاح

استطاع ماني أن يسجل هدف السنغال الوحيد في الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 69، بعد أن تأخر بهدف لسيدريك باكامبو.

ونجح ماني في تخطي أهداف محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا، بعد أن سجل السنغالي 10 أهداف في مشاركاته المتتالية خلال نسخ 2015 و2017 و2019 و2021 و2023 و2025 على الترتيب.

يشار إلى أن ساديو ماني سجل هدفًا وحيدًا في كأس أمم أفريقيا 2025، بينما أحرز صلاح هدفين مع منتخب مصر.

الهداف التاريخي لكأس أمم أفريقيا

يبقى رقم صامويل إيتو التاريخي مع المنتخب الكاميروني في كأس أمم أفريقيا صامدًا، إذ سجل 18 هدفًا، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة القارية.

ولا يقترب أي من اللاعبين الحاليين من رقم إيتو القياسي في كأس أمم أفريقيا.

أفضل 5 هدافين حاليين في كأس أمم أفريقيا

وفيما يلي، قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لكأس أمم أفريقيا بين اللاعبين الحاليين الذين لم يعتزلوا بعد كرة القدم..

1) أندريه أيو: 10 أهداف

لا يملك أندريه أيو أي فرصة لتسجيل أهداف جديدة في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد أن فشل المنتخب الغاني في التأهل.

1) ساديو ماني: 10 أهداف

ظهر ماني في مباراة فوز السنغال (3-0) على بوتسوانا دون أن يسجل، قبل أن يتمكن من هز الشباك ضد الكونغو الديمقراطية.

3) فينسنت أبو بكر: 9 أهداف

يغيب أبو بكر عن قائمة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2025 بقرار فني من المدرب المحلي ديفيد باجو.

3) محمد صلاح: 9 أهداف

سجل صلاح هدفًا في زيمبابوي ثم أضاف آخر في مرمى جنوب أفريقيا، في انتظار مواجهة أنجولا في الجولة الختامية.

4) رياض محرز: 8 أهداف

أحرز محرز هدفين في فوز الجزائر على السودان بثلاثية نظيفة، فيما لم يخض بعد مباراته الثانية في كأس أمم أفريقيا.

