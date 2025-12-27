المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أوسيمين وآدامز يقودان هجوم نيجيريا أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:18 م 27/12/2025
نيجيريا

نيجيريا

أعلن إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيل النسور لمواجهة تونس، مساء اليوم السبت في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب نيجيريا أمام تونس، في العاشرة من مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حارس المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: برايت أوسي صامويل - سيمي أجايي- كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: ويلفريد نديدي - أليكس إيوبي - أونيكا

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - آكور آدامز.

وأجرى إيريك شيل تغييرين على تشكيل نيجيريا أمام تونس، حيث دفع بـ برونو أونيمايتشي بدلًا من زايدو سانوسي، وأونيكا في وسط الملعب بدلًا من تشوكويزي.

وكان منتخب نيجيريا قد فاز على تنزانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بجانب كل من، تونس، وأوغندا وتنزانيا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية تونس نيجيريا

