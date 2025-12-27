المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ساديو ماني: نتيجة التعادل عادلة بين السنغال والكونغو الديمقراطية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:51 م 27/12/2025
ساديو ماني

ساديو ماني

أكد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال، أن نتيجة التعادل أمام الكونغو الديمقراطية، عادلة بين المنتخبين.

وحسم التعادل 1-1 بين السنغال والكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ساديو ماني في تصريحات عبر موقع كاف: "النقطة ليست سيئة للغاية، فقد كان خصمنا، الكونغو الديمقراطية، مصممًا على الفوز ولعب بشكل ممتاز".

وأضاف: "كان دفاعهم متماسكاً وقوياً، ولم يخاطروا بأي شيء، لذا فهم يستحقون النقطة أيضًا".

وأتم: "لسنا مستائين تمامًا، فكأس الأمم الأفريقية دائمًا ما تكون بطولة صعبة، كانت مباراة صعبة، وفي هذه البطولة لا يمكن الاستهانة بأي فريق."

وحصل ماني على جائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية، حيث إنه سجل هدف تعادل الأسود.

ونجح ماني في تخطي أهداف محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا، بعد أن سجل السنغالي 10 أهداف في مشاركاته المتتالية خلال نسخ 2015 و2017 و2019 و2021 و2023 و2025 على الترتيب.

ويلعب السنغال والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بجوار كل من بنين وبوتسوانا.

 

 

مباراة السنغال القادمة
كأس الأمم الأفريقية السنغال الكونغو الديمقراطية ماني

