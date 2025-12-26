المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب جنوب أفريقيا: يجب أن نتناسى الهزيمة أمام مصر.. سنفوز على زيمبابوي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:07 م 27/12/2025
هوجو بروس

هوجو بروس - المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أنه يجب على فريقه تناسي الهزيمة أمام مصر، في المباراة التي جمعتهما، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وقال هوجو بروس في تصريحات لصحيفة سويتان الجنوب أفريقية: "نعلم أننا بحاجة للفوز على زيمبابوي لضمان التأهل، وسنفوز.. لدينا حافز كبير، وسنكون جاهزين يوم الاثنين لخوض مباراة أخرى ومحاولة الفوز على زيمبابوي".

وأضاف المدرب البلجيكي: "في الشوط الأول، سيطر منتخب مصر علينا، بالإضافة إلى أننا منحناهم مساحات واسعة وفقدنا الكرة بسهولة.. لم نكن خطيرين ولم نشكل أي تهديد لهم".

وتابع: "كان الشوط الثاني أفضل بكثير لأننا أتيحت لنا فرص، ولكن أحيانًا نحتاج إلى قليل من الحظ.. لكننا نعرف ما يجب علينا فعله يوم الإثنين، وسنسعى جاهدين لنكون جاهزين للفوز هناك".

وأكمل: "الفترة بين المباريات قصيرة، ويجب أن ننسى مباراة مصر لأننا لا نستطيع تغيير النتيجة.. من صباح السبت، يجب أن نركز على مباراة زيمبابوي".

وواصل: "نعلم أننا نمتلك الإمكانيات للفوز على زيمبابوي، لكنهم يملكون نقطة واحدة، وربما يفكرون بنفس الطريقة، وهي أن المباريات بيننا وبينهم دائمًا صعبة، لكننا واثقون".

وأتم هوجو بروس تصريحاته قائلًا: "سنكون جاهزين يوم الإثنين، أؤكد لكم ذلك.. إذا فزنا في تلك المباراة، فسنتأهل إلى الدور الثاني، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على أنجولا بهدفين مقابل هدف، ثم الهزيمة أمام مصر بهدف دون رد.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا كأس أفريقيا

