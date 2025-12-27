أعرب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بمستوى المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان منتخب مصر حسم الصدارة والتأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا بعد الفوز الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال أبوريدة في تصريحات للبعثة الإعلامية المصرية في المغرب: "مستوى منتخب مصر مُبهر، وحاز على إعجاب جميع المسؤولين في الاتحادات الأفريقية".

وأضاف: "حسام حسن مدرب كبير وقادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية بعد توفير كافة السبل اللازمة للنجاح، ونتمنى أن تكلل الجهود بحصد لقب أمم أفريقيا".

وأشاد أبوريدة بالدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح نجم المنتخب في قيادة الفراعنة، مؤكدًا أنه قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب على قلب رجل واحد.

تقام مباراة مصر ضد أنجولا يوم الإثنين المقبل (29 ديسمبر) على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر وأنجولا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

وتعد مباراة أنجولا تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر الذي لن يتأثر بأي نتيجة بعدما حسم الصدارة والتأهل معا.