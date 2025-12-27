المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

3 2
22:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

أبوريدة: حسام حسن قادر على تحقيق طموح المصريين.. وصلاح قائد حقيقي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:18 م 27/12/2025
أبوريدة في معسكر منتخب مصر

أبوريدة في معسكر منتخب مصر

أعرب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بمستوى المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان منتخب مصر حسم الصدارة والتأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا بعد الفوز الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال أبوريدة في تصريحات للبعثة الإعلامية المصرية في المغرب: "مستوى منتخب مصر مُبهر، وحاز على إعجاب جميع المسؤولين في الاتحادات الأفريقية".

وأضاف: "حسام حسن مدرب كبير وقادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية بعد توفير كافة السبل اللازمة للنجاح، ونتمنى أن تكلل الجهود بحصد لقب أمم أفريقيا".

وأشاد أبوريدة بالدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح نجم المنتخب في قيادة الفراعنة، مؤكدًا أنه قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب على قلب رجل واحد.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة مصر ضد أنجولا يوم الإثنين المقبل (29 ديسمبر) على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر وأنجولا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وأنجولا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1.

وتعد مباراة أنجولا تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر الذي لن يتأثر بأي نتيجة بعدما حسم الصدارة والتأهل معا.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح أمم أفريقيا 2025 ترتيب مجموعات أمم أفريقيا مصر وأنجولا مصر وانجولا موعد مباراة مصر ضد أنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

3 2
تونس

تونس

87

جوووووووووووووووووووووول علي العابدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب تونس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg