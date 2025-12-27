سامي الطرابلسي يكتشف مركزا جديدا لبن رمضان

اكتشف سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس الأول مركزًا جديدًا لمحمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة نسور قرطاج أمام نيجيريا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا، مساء اليوم، السبت، على ملعب فاس، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وبعد الإعلان عن تشكيل منتخب تونس لمباراة نيجيريا، ساد حالة من الجدل في الاستديو التحليلي بقناة بي إن سبورتس لطريقة لعب نسور قرطاج، في ظل الدفع بمحمد علي بن رمضان، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

وأوضح حمادي ألدو، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب تونس أن الفريق سيعتمد على طريقة 3 - 5 - 2، وذلك لمباغتة منتخب نيجيريا في مباراة اليوم.

وأشار حمادي ألدو أن يان فاليري، الظهير الأيمن للفريق سيتواجد في محور الدفاع، فيما سيتواجد محمد علي بن رمضان في مركز خط الوسط الأيمن، وهو مركز جديد له، بعيدًا عن مركزه الأساسي في وسط الملعب المهاجم.

وكان بن رمضان قد تواجد على مقاعد بدلاء تونس في مباراة أوغندا الماضية، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 55، على حساب اللاعب، إلياس سعد.

يُذكر أن منتخب تونس افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين مقابل هدف.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية