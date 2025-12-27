المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

3 2
22:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

سامي الطرابلسي يكتشف مركزا جديدا لبن رمضان

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:26 م 27/12/2025
محمد بن رمضان

محمد علي بن رمضان - صورة أرشيفية

اكتشف سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس الأول مركزًا جديدًا لمحمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة نسور قرطاج أمام نيجيريا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا، مساء اليوم، السبت، على ملعب فاس، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وبعد الإعلان عن تشكيل منتخب تونس لمباراة نيجيريا، ساد حالة من الجدل في الاستديو التحليلي بقناة بي إن سبورتس لطريقة لعب نسور قرطاج، في ظل الدفع بمحمد علي بن رمضان، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

وأوضح حمادي ألدو، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب تونس أن الفريق سيعتمد على طريقة 3 - 5 - 2، وذلك لمباغتة منتخب نيجيريا في مباراة اليوم.

وأشار حمادي ألدو أن يان فاليري، الظهير الأيمن للفريق سيتواجد في محور الدفاع، فيما سيتواجد محمد علي بن رمضان في مركز خط الوسط الأيمن، وهو مركز جديد له، بعيدًا عن مركزه الأساسي في وسط الملعب المهاجم.

وكان بن رمضان قد تواجد على مقاعد بدلاء تونس في مباراة أوغندا الماضية، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 55، على حساب اللاعب، إلياس سعد.

يُذكر أن منتخب تونس افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين مقابل هدف.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة تونس القادمة
الأهلي كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس منتخب نيجيريا محمد علي بن رمضان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

3 2
تونس

تونس

88

جاء هدف منتخب تونس الثاني بعد تسديدة قوية من علي العابدي من ركلة جزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg