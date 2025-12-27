المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ديسابر: الكونغو والسنغال يعرفان بعضهما جيدًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:48 م 27/12/2025 تعديل في 11:01 م
ديسابر

ديسابر

تحدث سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن التعادل أمام السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتعادل الكونغو والسنغال بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ديسابر عبر الموقع الرسمي لكاف: "كانت مباراة حماسية ومتقاربة، كان علينا أن نبذل قصارى جهدنا، وهذا ما فعلناه، بدأنا ببطء، ومع مرور الوقت تحسن أداءنا كان الشوط الثاني ممتازًا، وهذا ما كنا نخطط له، كنا نطمح إلى حصد النقاط الأربع بنهاية مباراتنا الثانية، وقد حققنا هدفنا".

وأضاف: "كانت مباراة جيدة، ومختلفة عما حدث عندما لعب الفريقان في كينشاسا، يعرف هذان الفريقان بعضهما جيدًا، لذا فإن اللعب ضد بعضهما البعض سيكون دائمًا صعبًا، حيث تكون المباريات متقاربة للغاية كما حدث اليوم".

وأتم: "السنغال كان خطرًا على الأطراف، كانوا سريعين جدًا بفضل لاعبين مثل جاكسون، لكننا تمكنا من التصدي لهجماتهم، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة، بشكل عام، قدم اللاعبون أداءً جيدًا. نهنئهم على هذا الأداء المميز".

ويتقاسم الكونغو الديمقراطية، والسنغال، ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 نقاط.

 

كأس الأمم الأفريقية السنغال الكونغو الديمقراطية ديسابر

