علق أحمد الصالحي، مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، على طبيعة إصابة محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، بعد خروجه من مباراة نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.

وتعرض محمد علي بن رمضان، للإصابة في وسط الملعب بعد تدخل قوي من جانب لاعب نيجيريا.

أول تعليق من الاتحاد التونسي على إصابة بن رمضان

وقال الصالحي في تصريحات لـ "يلا كورة": "بن رمضان تعرض لإصابة في الركبة، لكنه سيخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجمها وموقفه من المشاركة في المباريات المقبلة".

وأضاف: "ولكن بشكل عام أنا تحدثت مع اللاعب وأخبرني أن الإصابة خفيفة".

وخسر منتخب تونس أمام نظيره النيجيري بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي أُقيم على ملعب فاس

وسجل ثلاثية منتخب نيجيريا كل من فيكتور أوسيمين ونديدي وأديمولا لوكمان، فيما أحرز هدفي تونس منتصر الطالبي وعلي العابدي.

وتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متقدمًا على منتخب تونس الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.