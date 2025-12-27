المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انتفاضة وتقييم بن رمضان.. كيف تفاعلت صحف تونس مع الهزيمة من نيجيريا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:00 ص 28/12/2025 تعديل في 10:26 ص
منتخب تونس

منتخب تونس - صورة أرشيفية

تحسرت الصحف التونسية صباح اليوم الأحد، على الهزيمة التي تلقاها المنتخب التونسي من نيجيريا بنتيجة 3-2 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتلقى منتخب تونس هزيمة مساء أمس السبت بنتيجة 3-2، من منتخب نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي السطور التالية نستعرض ما قالته الصحف التونسية عن الخسارة:

الصباح.. نيجيريا تؤجل تأهل تونس

وهاجمت الصحيفة التونسية لاعبي نسور قرطاج، إذ قالت إنهم قدموا 75 دقيقة سيئة للغاية وهو ما نتج عنه استقبال شباك منتخب تونس 3 أهداف.

وأشارت إلى أن منتخب تونس كان في وضعية رد الفعل في آخر ربع ساعة وهو ما تحقق بالفعل لكن بتسجيل ثنائية فقط ليفقد فرصة التأهل المبكر إلى الدور التالي، ولكن ستكون أمامه فرصة الصعود من مباراة الجولة الثالثة أمام تنزانيا.

موزاييك.. هزيمة رغم الانتفاضة

وركزت الصحيفة التونسية على الروح القتالية التي تمتع بها اللاعبون في الدقائق الأخيرة من مباراة نيجيريا، والتي لم تغير من النتيجة بل قلصتها فقط وتلقى منتخب تونس الهزيمة.

وأشادت الصحيفة بما قدمه اللاعبون في الدقائق الأخيرة فقط، إلا أنها وصفت البداية بأنها كانت صعبة للغاية على نسور قرطاج.

الشروق.. تقييم متوسط لبن رمضان

وتحدثت الصحيفة التونسية عن الخسارة بمنظور مختلف، إذ قامت بتقييم أداء كل لاعب بما فيهم نجم النادي الأهلي محمد علي بن رمضان، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة.

وجاء تقييم جميع اللاعبين بشكل متوسط بما فيهم محمد علي بن رمضان الذي حصل على 6.5 من 10، وكان أفضل تقييم حنبعل المجبري بـ7.6 من 10.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة تونس القادمة
منتخب تونس نيجيريا كأس الأمم الأفريقية 2025 صحف تونس

