مدرب نيجيريا: استحقينا الفوز أمام تونس لأننا كنا الأفضل

أكد إريك شيلي مدرب نيجيريا، أن فريقه استحق الفوز أمام تونس، في المباراة التي جمعتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفاز منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2 أمام تونس، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال إريك شيل في تصريحات عبر موقع كاف: "أنا سعيد، مرة أخرى، بالحماس الذي أظهرناه طوال 75 دقيقة، أنا راضٍ عن كيفية استعادتنا للكرة سواء في مناطق متقدمة من الملعب أو في مناطق متأخرة، تمكّنا من التقدم بسرعة، وكذلك الحفاظ على الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة".

وأضاف: "صنعنا العديد من الفرص للتسجيل، في الشوط الثاني، وحتى الدقيقة 75، كنا نستحق هذا الفوز، كنا نستحقه لأننا كنا الفريق الأفضل، بعد ذلك، لعبت تونس بحماسها المعهود، جاء هدفهم الأول من ركلة ثابتة، والثاني من هجمة مرتدة، لكن مرة أخرى، كنا نستحق هذا الفوز، وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في جميع جوانب اللعبة، بالطبع، سيكون من الرائع إنهاء المباراة دون معاناة كبيرة."

وأصبح منتخب نيجيريا، هو ثاني المتأهيلن إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

