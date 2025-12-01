يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات: جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنجولا، مساء الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر حجز مقعده في دور الـ16 من البطولة الأفريقية بعد الانتصار على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0) على التوالي.

وضمن "الفراعنة" صدارة المجموعة الثانية بعد وصوله إلى 6 نقاط والتفوق على منتخب جنوب أفريقيا في المواجهات المباشرة.

منتخب مصر يطارد العلامة الكاملة في أمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر مواجهة أنجولا في الجولة الأخيرة من أمم أفريقيا 2025، بدون أي ضغوط أو حسابات معقده بخلاف النسخة الماضية.

ويسعى منتخب مصر في مواجهة أنجولا لحصد الفوز وإنهاء مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وهذا ما فعله في 4 نسخ سابقة بكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت الـ4 نسخ السابقة التي حقق فيها منتخب مصر العلامة الكاملة في مجموعته كالتالي:

- كأس أمم أفريقيا 1974: المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط (كان الفوز يُحتسب بنقطتين وقتها)

- كأس أمم أفريقيا 2000: المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

- كأس أمم أفريقيا 2010: المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

- كأس أمم أفريقيا 2019: المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

