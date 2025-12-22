أكد جونا فابيش لاعب زيمبابوي، أن منتخب بلاده كان قريبا من الفوز على منتخب مصر في أمم أفريقيا، لولا بعض الأخطاء.

وخسر منتخب زيمبابوي من منتخب مصر بنتيجة (2-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا.

ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة، ويخوض مباراة الجولة الثالثة أمام جنوب أفريقيا.

تصريحات لاعب زيمبابوي

وقال فابيش لاعب زيمبابوي في تصريحات لموقع "كاف": "في مباراتنا ضد مصر، كنا قريبين من الحصول على نقطة على الأقل أو حتى الفوز بالمباراة، لو تجنبنا بعض الأخطاء".

وأضاف: "أما المباراة الثانية ضد أنجولا فكانت صعبة في البداية، شخصياً ربما كنت متسرعاً بعض الشيء في بعض الأحيان".

وأتم لاعب زيمبابوي: "لكن كفريق دافعنا بشكل جيد ضد معظم هجمات أنجولا، ربما افتقرنا إلى بضعة سنتيمترات، أو ربما إلى قليل من الهدوء، لو فعلنا ذلك لكنا فزنا بالمباراة".

