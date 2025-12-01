يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء يوم الغد الإثنين، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة للصعود إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة، وذلك بعدما انتصر في أول جولتين ضد منتخبي زيمبابوي (2-1)، وجنوب أفريقيا (1-0).

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ثمن نهائي المسابقة القارية كمتصدر للمجموعة دون حتى انتظار نتيجة الجولة الثالثة ضد منتخب أنجولا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم أفريقيا والتي تضم كلا من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

وينتظر منتخب مصر "متصدر المجموعة الثانية" صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة وذلك لمواجهته في دور الـ 16.

ذكريات صلاح مع منتخب أنجولا

هديتان من الملك

مباريات منتخب أنجولا تحمل ذكريات للنجم الدولي المصري محمد صلاح قبل أمم أفريقيا 2025.

صلاح لعب ضد أنجولا مباراة واحدة فقط وكانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ووقتها شارك في المباراة بالكامل والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

صلاح لم يسجل أي هدف من ثنائية منتخب مصر وقتها، ولكنه اكتفى بالصناعة للثنائي محمد النني وأكرم توفيق.

رفض ليفربول

الذكرى الثانية لصلاح مع منتخب أنجولا، تعود ليوم 1 سبتمبر 2021، عندما التقى منتخب مصر مع المنتخب الأنجولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

صلاح غاب عن هذه المباراة بسبب رفض فريق ليفربول وقتها انضمام اللاعب إلى منتخب مصر وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية في إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورنا وقتها.

إنجلترا وضعت إجراءات للحد من انتشار الفيروس في هذه الفترة، منها وضع العائدين من الدول التي على القائمة الحمراء في بريطانيا في العزل الصحي لمدة 10 أيام وكانت مصر من بين تلك الدول.

وبالتالي رفض ليفربول انضمام صلاح للمنتخب بسبب غيابه لفترة طويلة، واضطر منتخب مصر للعب بدونه في لقاء انتصرت فيه الفراعنة بنتيجة 1-0.