كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

"هديتان ورفض التواجد".. ذكريات صلاح مع منتخب أنجولا قبل أمم أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:41 ص 28/12/2025
صلاح

محمد صلاح - قائد منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء يوم الغد الإثنين، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة للصعود إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة، وذلك بعدما انتصر في أول جولتين ضد منتخبي زيمبابوي (2-1)، وجنوب أفريقيا (1-0).

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ثمن نهائي المسابقة القارية كمتصدر للمجموعة دون حتى انتظار نتيجة الجولة الثالثة ضد منتخب أنجولا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم أفريقيا والتي تضم كلا من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

وينتظر منتخب مصر "متصدر المجموعة الثانية" صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة وذلك لمواجهته في دور الـ 16.

ذكريات صلاح مع منتخب أنجولا

هديتان من الملك

مباريات منتخب أنجولا تحمل ذكريات للنجم الدولي المصري محمد صلاح قبل أمم أفريقيا 2025.

صلاح لعب ضد أنجولا مباراة واحدة فقط وكانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ووقتها شارك في المباراة بالكامل والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

صلاح لم يسجل أي هدف من ثنائية منتخب مصر وقتها، ولكنه اكتفى بالصناعة للثنائي محمد النني وأكرم توفيق.

رفض ليفربول

الذكرى الثانية لصلاح مع منتخب أنجولا، تعود ليوم 1 سبتمبر 2021، عندما التقى منتخب مصر مع المنتخب الأنجولي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

صلاح غاب عن هذه المباراة بسبب رفض فريق ليفربول وقتها انضمام اللاعب إلى منتخب مصر وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية في إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورنا وقتها.

إنجلترا وضعت إجراءات للحد من انتشار الفيروس في هذه الفترة، منها وضع العائدين من الدول التي على القائمة الحمراء في بريطانيا في العزل الصحي لمدة 10 أيام وكانت مصر من بين تلك الدول.

وبالتالي رفض ليفربول انضمام صلاح للمنتخب بسبب غيابه لفترة طويلة، واضطر منتخب مصر للعب بدونه في لقاء انتصرت فيه الفراعنة بنتيجة 1-0.

مباراة أنجـــــولا القادمة
منتخب مصر محمد صلاح منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية 2025

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

