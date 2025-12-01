المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب زامبيا: جاهزون لمباراة المغرب.. ويجب أن نتحلى بالروح القتالية للفوز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:30 م 28/12/2025
موزيس سيشون

موزيس سيشون

أكد موزيس سيشون مدرب منتخب زامبيا، على جاهزية فريقه لمباراة المغرب في أمم أفريقيا، مشيراً إلى أنه يجب على لاعبي فريقه أن يتحلوا بالروح القتالية للفوز بالمباراة.

ويلتقي منتخب زامبيا مع نظيره المغرب، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد منتخب زامبيا في المجموعة الأولى برفقة منتخبات: المغرب، جزر القمر ومالي.

ويحتل المنتخب الزامبي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين بعد التعادل مع مالي وجزر القمر.

تصريحات مدرب زامبيا

وقال سيشون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن متحمسون لوجودنا هنا في الرباط ونعرف أن المهمة الكبرى أمام المغرب، ولكن هذا ليس جديدا، ونتطلع لهذه المباراة لأنها هامة للغاية وصعبة، ولكن نحن جاهزون لمباراة المغرب الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره وكأنهم يلعبون بـ12 لاعب، ويجب أن يكون لدينا الانضباط والروح القتالية للفوز بالمباراة".

وأضاف: "أعتقد أن تعادل المغرب أمام مالي يجعل المجموعة أكثر صعوبة، والفريق لكي يتأهل يحتاج إلى الفوز لا أن ينتظر سقوط الفريق الآخر، ويجب علينا الفوز في المباراة".

وأكمل: "أعتقد أن المغرب تنظم بطولة مذهلة وكأننا في أوروبا، ويجب أن نحتذي بما يقدمونه حتى الآن".

وتابع مدرب زامبيا: "لعبنا ضد المغرب عدة مرات ونعرف ما يمكننا أن نتوقعه منهم، ودرسنا المباريات السابقة التي لعبناها ضدهم ودرسنا مبارياتهم في البطولة، والأمور لن تكون سهلة في المباراة، واللاعبين يجب أن يظهروا قدراتهم وعزيمتهم للفوز على المغرب".

وواصل: "علينا أن نجيد التحولات الهجومية إذا كنا نرغب في تسجيل الأهداف ولدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين يخوضون البطولة لأول مرة، ومباراة المغرب مختلفة عن مباراة جزر القمر".

وأتم مدرب زامبيا تصريحاته: "يجب أن نتحلى بالروح والعزيمة عندما يدخلون لأرض الملعب وهذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة المغرب، ومن الصعب الفوز على منتخب المغرب".

