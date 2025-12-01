يمني منتخب مصر بقيادة حسام حسن، النفس لتحقيق الفوز ضد منتخب أنجولا في مباراة الغد الإثنين التي ستقام ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء الغد الإثنين، مع منتخب أنجولا، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة للصعود إلى دور الـ 16 بالعلامة الكاملة، وذلك بعدما انتصر في أول جولتين ضد منتخبي زيمبابوي (2-1)، وجنوب أفريقيا (1-0).

وضمن منتخب مصر التأهل إلى دور ثمن نهائي المسابقة القارية كمتصدر للمجموعة دون حتى انتظار نتيجة الجولة الثالثة ضد منتخب أنجولا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم أفريقيا والتي تضم كلا من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

وينتظر منتخب مصر "متصدر المجموعة الثانية" صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة وذلك لمواجهته في دور الـ 16.

منتخب مصر عملاق مجموعات أمم أفريقيا

وهناك إحصائية تاريخية يواصل منتخب مصر تحقيقها بالفوز في أخر مواجهتين ضد جنوب أفريقيا وزيمبابوي، إذ أنه لم يتلق إلا هزيمة واحدة فقط في آخر 23 مباراة له في مجموعات كأس الأمم.

منتخب مصر كان قد تلقى هزيمة من منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وباستثناء مباراة نيجيريا، حقق المنتخب المصري 16 انتصارًا في مجموعات أمم أفريقيا وتعادل 7 مرات، إذا في حال تحقيقه الفوز ضد أنجولا سيكون ذلك الفوز رقم 17 في آخر 24 مواجهة ويواصل عدم الخسارة في المجموعات.

ومنذ خسارة منتخب مصر بالتحديد من المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مجموعات أمم أفريقيا نسخة 2004، لم يخسر منتخب مصر في مجموعات كأس الأمم إلا مرة واحدة في نسخة 2021، بل يحقق الفوز أو يتعادل فقط.

وسنوضح في السطور التالية نتائج منتخب مصر منذ نسخة 2004 وحتى النسخة الجارية:

نسخة 2004: الخسارة من الجزائر ثم التعادل مع الكاميرون سلبيًا.

نسخة 2006: الفوز على ليبيا 3-0 والفوز على كوت ديفوار 3-1 والتعادل مع المغرب 0-0.

نسخة 2008: الفوز على الكاميرون 4-2، والفوز السودان 3-0، والتعادل مع زامبيا 1-1.

نسخة 2010: الفوز على نيجيريا 3-1، والفوز على موزمبيق 2-0، والفوز على بنين 2-0.

نسخة 2017: التعادل مع مالي سلبيا، والفوز على أوغندا 1-0، والفوز على غانا 1-0.

نسخة 2019: الفوز على زيمبابوي 1-0، والفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، والفوز على أوغندا 2-0.

نسخة 2021: الخسارة من نيجيريا 1-0، والفوز على غينيا بيساو 1-0، والفوز على السودان 1-0.

نسخة 2023: التعادل مع موزمبيق 2-2، التعادل مع غانا 2-2، التعادل كاب فيردي 2-2.

نسخة 2025: الفوز على زيمبابوي 2-1، والفوز على جنوب أفريقيا 1-0.