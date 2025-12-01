أكد أشرف حكيمي لاعب المغرب، على إمكانية مشاركته في مباراة زامبيا، مشيراً إلى أن "أسود الأطلس" سيواصلون في العمل رغم الانتقادات بعد التعادل مع مالي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره زامبيا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025 بجانب منتخبات: زامبيا، مالي وجزر القمر.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد الفوز على جزر القمر والتعادل مع مالي.

تصريحات حكيمي

وقال حكيمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لعبنا مباراة كبيرة أمام مالي، هذه البطولة ليست سهلة ورأينا منتخبات عديدة تقدم مباريات كبيرة، والجميع يريد أن المغرب تفوز بالبطولة ولكن هناك فرق منافسة وكل مباراة تزداد ثقتنا في أنفسنا والمدرب يقوم بعمله ونعتقد أن منتخب المغرب سيتحسن في مباراة زامبيا، والجمهور هو اللاعب رقم 12 ونريد دعمهم دائماً".

وأضاف: "إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات شيء إيجابي، وكرة القدم في أفريقيا ستتطور".

وتابع: "أنا أشعر أنني في حالة جيدة ولدي برنامج مع المدرب والجهاز الطبي، والمدرب يعلم أنني جاهز لمساعدة الفريق في الوقت المناسب، ووجودي على مقاعد البدلاء مفيد حتى لو لم ألعب، فأنا أرغب في تحقيق اللقب".

وأكمل لاعب منتخب المغرب: "أعتقد أنه من الرائع زيارة مبابي إلى المغرب وهو يحب تواجده هنا هو وعائلته ويساندني دائماً، وسعيد لتواجده لمشاهدة مباراة المغرب أمام مالي، وهو يدعمنا ويرشحنا كأحد المنافسين على اللقب".

وواصل: "نستمر في القيام بعملنا رغم الانتقادات، وأعرف أن المشجعين غير راضيين عن المستوى، ونعمل على تصحيح الأمور".

وأردف: "يجب أن نحترم جميع الفرق ولا يوجد فريق سهل، ولعبنا ضد زامبيا من قبل وهو فريق صعب ويمتلكون لاعبين رائعين ويتمتعون بمهارات عالية، وعندما نحترم المنافسين فإننا نحترم الآخرين".

وأتم حكيمي تصريحاته: "أريد مساعدة الفريق وأعمل على استعادة إمكانياتي وأرغب في مساعدة زملائي والمدرب في الملعب، وأحيانا أتحدث مع زملائي في الملعب لمساندة زملائي ونريد أن نفوز باللقب، كأس الأمم الأفريقية بطولة طويلة وصعبة، وبعد تدريبات اليوم قد أشارك في مباراة زامبيا ولكن هذا يعود إلى قرار المدير الفني، وإذا لم أشارك فإنني سأساعد فريق من مقاعد البدلاء كما فعلت في أول مباراتين".

