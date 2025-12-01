المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

حكيمي: قد أشارك أمام زامبيا.. وسنستمر في القيام بعملنا رغم الانتقادات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:03 م 28/12/2025
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

أكد أشرف حكيمي لاعب المغرب، على إمكانية مشاركته في مباراة زامبيا، مشيراً إلى أن "أسود الأطلس" سيواصلون في العمل رغم الانتقادات بعد التعادل مع مالي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره زامبيا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025 بجانب منتخبات: زامبيا، مالي وجزر القمر.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد الفوز على جزر القمر والتعادل مع مالي.

تصريحات حكيمي

وقال حكيمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لعبنا مباراة كبيرة أمام مالي، هذه البطولة ليست سهلة ورأينا منتخبات عديدة تقدم مباريات كبيرة، والجميع يريد أن المغرب تفوز بالبطولة ولكن هناك فرق منافسة وكل مباراة تزداد ثقتنا في أنفسنا والمدرب يقوم بعمله ونعتقد أن منتخب المغرب سيتحسن في مباراة زامبيا، والجمهور هو اللاعب رقم 12 ونريد دعمهم دائماً".

وأضاف: "إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات شيء إيجابي، وكرة القدم في أفريقيا ستتطور".

وتابع: "أنا أشعر أنني في حالة جيدة ولدي برنامج مع المدرب والجهاز الطبي، والمدرب يعلم أنني جاهز لمساعدة الفريق في الوقت المناسب، ووجودي على مقاعد البدلاء مفيد حتى لو لم ألعب، فأنا أرغب في تحقيق اللقب".

وأكمل لاعب منتخب المغرب: "أعتقد أنه من الرائع زيارة مبابي إلى المغرب وهو يحب تواجده هنا هو وعائلته ويساندني دائماً، وسعيد لتواجده لمشاهدة مباراة المغرب أمام مالي، وهو يدعمنا ويرشحنا كأحد المنافسين على اللقب".

وواصل: "نستمر في القيام بعملنا رغم الانتقادات، وأعرف أن المشجعين غير راضيين عن المستوى، ونعمل على تصحيح الأمور".

وأردف: "يجب أن نحترم جميع الفرق ولا يوجد فريق سهل، ولعبنا ضد زامبيا من قبل وهو فريق صعب ويمتلكون لاعبين رائعين ويتمتعون بمهارات عالية، وعندما نحترم المنافسين فإننا نحترم الآخرين".

وأتم حكيمي تصريحاته: "أريد مساعدة الفريق وأعمل على استعادة إمكانياتي وأرغب في مساعدة زملائي والمدرب في الملعب، وأحيانا أتحدث مع زملائي في الملعب لمساندة زملائي ونريد أن نفوز باللقب، كأس الأمم الأفريقية بطولة طويلة وصعبة، وبعد تدريبات اليوم قد أشارك في مباراة زامبيا ولكن هذا يعود إلى قرار المدير الفني، وإذا لم أشارك فإنني سأساعد فريق من مقاعد البدلاء كما فعلت في أول مباراتين".

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة المغرب القادمة
زامبيا المغرب كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg