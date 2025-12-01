يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره زامبيا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025 بجانب منتخبات: زامبيا، مالي وجزر القمر.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد الفوز على جزر القمر والتعادل مع مالي، بينما يقع زامبيا في المركز الثالث برصيد نقطتين بعد التعادل مع جزر القمر ومالي.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أبرز الحقائق قبل مواجهة المغرب وزامبيا وجاءت كالتالي:

- سيكون هذا اللقاء هو الرابع بين زامبيا والمغرب في تاريخ مواجهاتهما بكأس أمم أفريقيا، وفي اللقاءات الثلاثة السابقة في البطولة، حقق المغرب فوزين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وجميع المواجهات السابقة — أعوام 1986 و1998 و2023 — أُقيمت في دور المجموعات.

- التقى المنتخبان للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا 1986 خلال الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، حيث حقق المغرب فوزًا حاسمًا بنتيجة 1–0 بفضل هدف عكسي سجله جونز تشيلينغي. وتأهل المغرب حينها كوصيف للمجموعة خلف الكاميرون.

- أما مباراة افتتاح المجموعة الرابعة في نسخة 1998 فانتهت بالتعادل 1–1، إذ تقدم المغرب في الدقيقة 36 عن طريق أحمد بهجة، قبل أن يعادل تينانت تشيلومبا النتيجة لزامبيا في الدقيقة 87. وواصل المغرب طريقه ليتأهل متصدرًا للمجموعة متقدمًا على مصر.

- جاء آخر لقاء بينهما في نسخة 2023، حيث فاز المغرب في مباراته الأخيرة بدور المجموعات بنتيجة 1–0 ليتأهل متصدرًا للمجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية. وسجّل حكيم زياش هدف الفوز في الدقيقة 37.

- في مناسبتين سابقتين التقى فيها المنتخبان في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، خرج أحد فرق المجموعة إلى النهائي، ففي عام 1986 كانت الكاميرون ضمن المجموعة نفسها واحتلت الوصافة، بينما في عام 1998 تأهلت مصر من المجموعة ذاتها وتُوّجت باللقب.

- بشكل عام، التقى منتخبا زامبيا والمغرب في 22 مباراة، حيث يهيمن المغرب على المواجهات بتحقيقه 14 فوزًا، مقابل ستة انتصارات لزامبيا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.

وفاز المغرب في آخر خمس مواجهات جمعت بين المنتخبين.

- يعود آخر فوز لزامبيا على المغرب إلى مباراة ودية انتهت بنتيجة 3–2، أُقيمت في 16 يونيو 2019 بمدينة مراكش، وخسر المغرب مباراة واحدة فقط من آخر 12 مواجهة أمام زامبيا (9 انتصارات وتعادلان).

- أما آخر لقاء بينهما فكان في 8 سبتمبر 2025 ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث فاز المغرب بنتيجة 2–0 في مدينة ندولا، وسجل يوسف النصيري الهدف الأول في الدقيقة السابعة، وأضاف حمزة إيكمان الهدف الثاني في الدقيقة 47. وواصل المغرب بعدها طريقه ليحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 متقدمًا على زامبيا.

- ستكون هذه المباراة الخامسة لزامبيا أمام منتخب البلد المضيف في تاريخ مشاركاتها بكأس أمم أفريقيا، ويبلغ سجل زامبيا أمام المنتخبات المضيفة: لعبت 4 مباريات، فازت في واحدة وخسرت ثلاثًا دون أي تعادل.

- شهدت جميع المباريات الأربع السابقة فائزًا، كما سجلت زامبيا أهدافًا في كل مبارياتها أمام المنتخبات المضيفة.

- خسرت زامبيا مبارياتها الثلاث الأولى أمام أصحاب الأرض: أمام مصر بنتيجة 3–1 في دور المجموعات عام 1974، وأمام غانا بنتيجة 2–1 في دور المجموعات عام 1978، وأمام ليبيا بنتيجة 2–1 في نصف نهائي عام 1982.

- أما آخر مواجهة لها أمام منتخب مضيف فكانت في عام 2012، حين فازت على غينيا الاستوائية 1–0 في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات.

- هذه هي المرة الرابعة التي تقع فيها زامبيا في المجموعة نفسها مع منتخب البلد المضيف، ففي عامي 1974 و2012 تأهلت زامبيا إلى جانب مصر وغينيا الاستوائية على التوالي، بينما في عام 1978 تأهلت غانا وودّعت زامبيا البطولة من دور المجموعات.

- في كل مرة تواجه فيها زامبيا منتخبًا مضيفًا في كأس أمم أفريقيا، يصل أحد الفريقين إلى النهائي: حلّت زامبيا وصيفة عام 1974، وتُوّجت غانا باللقب عام 1978، وجاءت ليبيا وصيفة عام 1982، بينما تُوّجت زامبيا بطلة للبطولة عام 2012.

- هذه هي المرة الثالثة التي تواجه فيها زامبيا منتخبًا مضيفًا من شمال أفريقيا، بعد خسارتها أمام مصر عام 1974 وليبيا عام 1982، وفي ثلاث من أصل أربع مواجهات سابقة أمام منتخب مضيف في كأس أمم أفريقيا، أنهت زامبيا البطولة على منصة التتويج — بطلة عام 2012، وصيفة عام 1974، وصاحبة المركز الثالث عام 1982.

