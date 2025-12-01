المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تريزيجيه: حسام حسن مثل أعلى لنا.. وسنقاتل لرفع اسم مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:26 م 28/12/2025
تريزيجيه منتخب مصر

تريزيجيه

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن حسام حسن مدرب المنتخب، أحدث الفارق مع اللاعبين.

منتخب مصر يواجه أنجولا، في السادسة من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب أنجولا سيلعب على الفوز من أجل الصعود، ونحن نلعب كل مباراة كأنها نهائي، واتفقنا كجهاز فني ولاعبين أن نفوز بالمباراة ونواصل صدارتنا للمجموعة".

وأضاف: "أستطيع أن ألعب في أي مكان يطلبني فيه حسام حسن، وحمدًا لله أنني أقدم ما يريده مني المدرب، لأن هدفنا واحد، وسنقاتل حتى آخر نفس، وعندما لعبنا منقوصين أمام جنوب أفريقيا، لم نتأثر وقاتلنا حتى آخر نفس ولم نفرط في الفوز، وهدفنا رفع شعار بلدنا".

وشدد: "حسام حسن مثل أعلى لنا منذ صغرنا، لأنه حقق كل شيء وهو لاعب، وعندما يتحدث معنا كلاعبين نشعر بقيمة كلامه معنا، لأنه عاش ما نمر به".

وضمن منتخب مصر، صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بغض النظر عن نتيجة مباراة أنجولا في الجولة الثالثة..

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر القادمة
مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا تريزيجيه

