حسام حسن: منتخب مصر لا يعمل بالصدفة.. وأمامنا الكثير في أمم أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:51 م 28/12/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، أنه لا يعمل بالصدفة في تعامله مع كل مباراة، مشيرا إلى أن المنتخب المصري يملك مرونة تكتيكية في أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا، مساء الغد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "أرى أننا لا نعمل بالصدفة بل نختار طريقة لعب تناسب كل مباراة ويعتمد ذلك على أكثر من شيء مثل مراكز القوة والضعف الموجودة في الفريق، وقد تتغير طريقة اللعب أثناء المباراة وبين الشوطين".

وأضاف: "سعيد باستجابة لاعبي منتخب مصر لكل طرق اللعب، واللاعبون أنفسهم يجهزون أكثر من سيناريو للمباراة، وكل مباراة لها ظروفها ورجالها".

قبل أن يستمر مدرب منتخب مصر: "أرى أننا لا يزال أمامنا الكثير (لسة معملناش حاجة)، جميع اللاعبين لديهم أفضل مما أظهروا داخل الملعب خلال أول مباراتين، كل ما أتمناه أن يمتلكوا الروح وينفذوا طريقة اللعب، وأعتقد أن الدور الأكبر في النتائج يعود لاجتهاد اللاعبين واحترام أي منافس".

وتابع: "لا يوجد منتخب سهل بالأخص في أفريقيا، لم أشاهد أي منتخب ضعيف والنتائج لا تتوقعها وقريبة، وبالتالي البطولة صعبة، وكل ما يهمنا جميعا أن نسعد الجماهير والثقة وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة".

ثم أنهى: "أثق في رباعي حراسة المرمى، وخلال أول مباراتين فقط أشركنا 19 لاعبًا وهذا يدل على اعتمادي على جميع اللاعبين، ودائمًا الاختيار من بين المجموعة يكون أمرًا صعبًا لأن جميعهم جيدين للغاية"

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بلدية المحلة

بلدية المحلة

29

خطأ لصالح أحمد شريف لاعب الزمالك ثم يسقط بعد ذلك بعد سقوطه على يده والجهاز الطبي يدخل لعلاجه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
