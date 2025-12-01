المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

0 0
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

مجموعة مصر.. حقائق مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي في أمم أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:22 م 28/12/2025
مصر

صورة من مباراة مصر وجنوب أفريقيا

يستعد منتخب زيمبابوي لمواجهة جنوب أفريقيا مساء الغد الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان منتخب مصر قد انتصر على زيمبابوي وجنوب أفريقيا في الجولة الأولى والثانية بنتيجة 2-1، و1-0 على الترتيب، ليحسم التأهل من المجموعة الثانية إلى دور ثمن النهائي.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعض الأرقام والحقائق عن مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا التي ستكون حاسمة في تحديد المتأهل الثاني والثالث مع منتخب مصر في المجموعة.

وجاءت أبرز الحقائق كالتالي:

زيمبابوي

حصد منتخب زيمبابوي أولى نقاطه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بتعادله 1-1 مع أنجولا في مباراته الأخيرة.

سجل منتخب زيمبابوي في مباراته الثالثة في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية هو 5 مباريات، انتصر خلالهم 3 مرات، ولم يتعادل مطلقا وتلقى هزيمتين.

جميع انتصارات زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية جاءت في الجولة الثالثة، ففي عام 2004، حققوا فوزهم الأول في النهائيات بفوزهم على الجزائر بنتيجة 2-1، بينما فازوا أيضاً في عامي 2006 و2021 بنتيجة 2-1 على غانا وغينيا على التوالي.

خسروا مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات عام 2017، بهزيمة 4-2 أمام تونس، ومرة ​​أخرى عام 2019، بخسارة 4-0 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

عانت زيمبابوي من أثقل هزيمة لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات عام 2019، حيث خسرت بنتيجة 4-0 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في 17 مباراة في كأس الأمم الأفريقية، لم يحافظ منتخب زيمبابوي على شباكه نظيفة، وهي أطول سلسلة لأي منتخب في كأس الأمم الأفريقية بدون شباك نظيفة منذ ظهوره الأول.

يبقى فوز زيمبابوي في الجولة الثالثة على غينيا هو فوزهم الوحيد في آخر 11 مباراة لهم في كأس الأمم الأفريقية.

سجل منتخب زيمبابوي في كلتا مباراتيه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، لكنه لم يسجل أبداً في جميع مباريات المجموعة الثلاث في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

لقد سجلوا في كل من مبارياتهم الأربع الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، وهي أطول سلسلة تسجيل أهداف لهم في النهائيات.

سيؤدي الفوز في هذه المباراة إلى تأهل زيمبابوي إلى دور الـ16 لأول مرة.

جنوب أفريقيا

لقد فازت جنوب أفريقيا في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات في كأس الأمم الأفريقية في اللعب المفتوح (تعادل 3 وخسر 1).

سجل منتخب جنوب أفريقيا في مباريات الجولة الثالثة هو: لعب 11 مباراة، فاز في مباراتين، تعادل في 5 مباريات، خسر 4 مباريات.

لم يحقق منتخب جنوب أفريقيا أي فوز في مباراته الثالثة في دور المجموعات خلال آخر سبع نهائيات لكأس الأمم الأفريقية (تعادل 4، خسر 3).

كان آخر فوز لهم في مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات في مباراة كان لا بد من الفوز بها ضد المغرب في عام 2002، بفوز 3-1.

بصرف النظر عن ذلك الفوز على المغرب في عام 2002، فإن فوزهم الوحيد الآخر في مباراة المجموعة الأخيرة جاء ضد ناميبيا في عام 1998، وهو فوز بنتيجة 4-1.

فشلت جنوب أفريقيا في التسجيل في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في النسختين الأخيرتين من كأس الأمم الأفريقية، حيث خسرت 1-0 أمام المغرب في عام 2019 وتعادلت 0-0 مع تونس في عام 2023.

سيضمن الفوز أو التعادل في هذه المباراة تأهل جنوب إفريقيا إلى دور الـ 16.

في حال تأهلهم، ستصل جنوب أفريقيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثامنة، بعد مشاركاتها في أعوام 1996، 1998، 2000، 2002، 2013، 2019 و2023.

في مشاركاتهم الأربع الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، فشلت جنوب أفريقيا في الوصول إلى الأدوار الإقصائية مرة واحدة، في عام 2015، بينما تأهلت في أعوام 2013 و2019 و2023.

سيؤهلهم التقدم إلى دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي.

وإذا تأهلوا، فسيكون ذلك هو المرة الثانية التي تصل فيها جنوب إفريقيا إلى الأدوار الإقصائية في ثلاث مشاركات متتالية، بعد أن فعلت ذلك سابقًا في أربع بطولات متتالية بين عامي 1996 و2002.

سيؤدي الإقصاء إلى خروج جنوب إفريقيا من دور المجموعات للمرة الخامسة، بعد إقصائها في أعوام 2004 و2006 و2008 و2015.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
