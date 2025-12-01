من المؤكد أن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، سيعتمد على نقاط القوة والضعف لمنتخب أنجولا قبل مواجهته في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء الغد الإثنين، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وذلك بعدما انتصر في أول جولتين ضد منتخبي زيمبابوي 2-1 وجنوب أفريقيا 1-0.

6 لاعبين من منتخب مصر واجهوا أنجولا

عادة حسام حسن هي التعرف على نقاط القوة والضعف لكل منتخب ليضع التشكيل المناسب والتعامل مع ظروف كل مباراة، ولكن قد يعتمد أيضا على 6 لاعبين لتخطي منتخب أنجولا.

الجيل الحالي لمنتخب مصر لعب مع أنجولا مرتين في عام 2021، وكانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي أقيمت فيما بعد في قطر.

وخلال مباراتي مصر مع أنجولا، انتصر منتخبنا الوطني مرة بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم يوم 1 سبتمبر 2021، وسجل الهدف وقتها محمد مجدي أفشة في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

أما آخر لقاء جمع منتخب مصر مع أنجولا كان يوم 12 نوفمبر 2021، ضمن مباريات دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وانتهت تلك المواجهة بالتعادل 2-2.

منتخب مصر في تعادله الأخير مع أنجولا، شهدت هذه المباراة تألق بين لمحمد صلاح الذي صنع الثنائية التي سجلها محمد النني وأكرم توفيق.

للتعرف على هؤلاء اللاعبين الذين واجهوا منتخب أنجولا من الجيل الحالي للفراعنة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

يشار إلى أن هناك لاعبين آخرين اكتفوا بالتواجد فقط على مقاعد البدلاء ففي مباراة التعادل 2-2 ضم البرتغالي كارلوس كيروش كلا من: "مصطفى فتحي، إمام عاشور، محمد حمدي ومحمد صبحي"، دون إشراكهم.

أما المباراة التي انتصر فيها منتخب مصر 1-0 والتي كانت تحت قيادة حسام البدري تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "صلاح محسن ومصطفى فتحي"، ولم يشاركوا في المباراة.