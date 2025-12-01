المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

0 0
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

دليل الفوز الثالث في أمم أفريقيا.. 6 لاعبين من منتخب مصر واجهوا أنجولا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:40 م 28/12/2025 تعديل في 02:50 م
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg
  • عرض 6 صورة
    galleryImg

من المؤكد أن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، سيعتمد على نقاط القوة والضعف لمنتخب أنجولا قبل مواجهته في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء الغد الإثنين، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وذلك بعدما انتصر في أول جولتين ضد منتخبي زيمبابوي 2-1 وجنوب أفريقيا 1-0.

6 لاعبين من منتخب مصر واجهوا أنجولا

عادة حسام حسن هي التعرف على نقاط القوة والضعف لكل منتخب ليضع التشكيل المناسب والتعامل مع ظروف كل مباراة، ولكن قد يعتمد أيضا على 6 لاعبين لتخطي منتخب أنجولا.

الجيل الحالي لمنتخب مصر لعب مع أنجولا مرتين في عام 2021، وكانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي أقيمت فيما بعد في قطر.

وخلال مباراتي مصر مع أنجولا، انتصر منتخبنا الوطني مرة بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم يوم 1 سبتمبر 2021، وسجل الهدف وقتها محمد مجدي أفشة في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

أما آخر لقاء جمع منتخب مصر مع أنجولا كان يوم 12 نوفمبر 2021، ضمن مباريات دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وانتهت تلك المواجهة بالتعادل 2-2.

منتخب مصر في تعادله الأخير مع أنجولا، شهدت هذه المباراة تألق بين لمحمد صلاح الذي صنع الثنائية التي سجلها محمد النني وأكرم توفيق.

للتعرف على هؤلاء اللاعبين الذين واجهوا منتخب أنجولا من الجيل الحالي للفراعنة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

يشار إلى أن هناك لاعبين آخرين اكتفوا بالتواجد فقط على مقاعد البدلاء ففي مباراة التعادل 2-2 ضم البرتغالي كارلوس كيروش كلا من: "مصطفى فتحي، إمام عاشور، محمد حمدي ومحمد صبحي"، دون إشراكهم.

أما المباراة التي انتصر فيها منتخب مصر 1-0 والتي كانت تحت قيادة حسام البدري تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "صلاح محسن ومصطفى فتحي"، ولم يشاركوا في المباراة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم أنجولا محمد صلاح زيزو محمد الشناوي مصطفى محمد حمدي فتحي فتوح كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بلدية المحلة

بلدية المحلة

30

أحمد شريف يخرج من المباراة ممسكا بيده مع الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg