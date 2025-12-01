المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

0 0
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

محمود عاشور حكمًا لـ "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:46 م 28/12/2025
محمود عاشور

محمود عاشور

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" في لقاء منتخبي مالي وجزر القمر، ضمن منافسات  بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وتقام مباراة مالي وجزر القمر، غدًا الاثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدير مباراة مالي وجزر القمر، الحكم التشادي الحاجي محمد ألاو، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

كما يضم الطاقم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وكان محمود عاشور، قد تواجد حكمًا للفيديو، في مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب مالي وجزر القمر، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وزامبيا.

ويمتلك منتخب مالي نقطتين في المركز الثاني، فيما يمتلك جزر القمر نقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

 

 

كأس الأمم الأفريقية مالي محمود عاشور جزر القمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بلدية المحلة

بلدية المحلة

31

ضربة ثابتة للزمالك ترسل داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع بلدية المحلة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg