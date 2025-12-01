أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" في لقاء منتخبي مالي وجزر القمر، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وتقام مباراة مالي وجزر القمر، غدًا الاثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدير مباراة مالي وجزر القمر، الحكم التشادي الحاجي محمد ألاو، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

كما يضم الطاقم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وكان محمود عاشور، قد تواجد حكمًا للفيديو، في مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويلعب مالي وجزر القمر، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، المغرب وزامبيا.

ويمتلك منتخب مالي نقطتين في المركز الثاني، فيما يمتلك جزر القمر نقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

