يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا للمرة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويلعب منتخب مصر مساء الغد الإثنين، مع أنجولا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب أدرار، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في أول مباراتين على زيمبابوي 2-1 وجنوب أفريقيا 1-0، ليتأهل إلى ثم النهائي متصدرا المجموعة فلم يستطع أي منتخب الوصول لـ6 نقاط إلا جنوب أفريقيا التي يتفوق عليها المنتخب المصري بفارق المواجهة المباشرة.

وستكون هذه المباراة الثالثة بين منتخب مصر وأنجولا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وسبق وانتصر منتخبنا الوطني في المباراتين في نسخ 1996 و2008.

وبشكل عام، كانت آخر مواجهة بين مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة الأولى، التي أقيمت في القاهرة في 21 سبتمبر 2021، بفوز مصر 1-0، بينما انتهت مباراة الإياب، التي أقيمت في لواندا، بالتعادل 2-2.

وإجمالاً، ستكون هذه المواجهة التاسعة بين منتخب مصر وأنجولا ولا يزال المنتخب المصري بلا هزيمة، محققاً أربعة انتصارات وأربعة تعادلات.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام والحقائق عن مباراة مصر وأنجولا:

مصر

فازت مصر في أول مباراتين لها ضد زيمبابوي وجنوب إفريقيا، وتأهل من المجموعات للمرة العشرين في تاريخه.

تأهل المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثامنة على التوالي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

لقد فاز منتخب مصر بمباراتين متتاليتين في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ دور المجموعات لعام 2022، عندما هزموا غينيا بيساو والسودان.

بدأت مصر مشوارها في دور المجموعات بفوزين متتاليين لأول مرة منذ عام 2019، عندما هزمت زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كان آخر فوز لمصر في جميع مباريات المجموعة الثلاث في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

لم يخسر المنتخب المصري في آخر 12 مباراة له في كأس الأمم الأفريقية (5 انتصارات و7 تعادلات)؛ وكانت آخر هزيمة له في اللعب المفتوح أمام نيجيريا في مباراته الافتتاحية عام 2021.

لقد سجلوا في كل من مبارياتهم الست الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، وهي أطول سلسلة تسجيل أهداف لهم منذ تسجيلهم في ثماني مباريات متتالية بين بطولتي 2017 و2019.

استقبلت شباك مصر أهدافاً في خمس مباريات متتالية قبل أن تحافظ على نظافة شباكها أمام جنوب إفريقيا.

لقد خاض منتخب مصر حتى الآن خمس مباريات في دور المجموعات دون هزيمة (فوزان و3 تعادلات).

تبقى الخسارة أمام نيجيريا في مباراة مصر الافتتاحية في بطولة 2021 هي الهزيمة الوحيدة لمصر في دور المجموعات في آخر 24 مباراة لها في دور المجموعات.

سجل محمد صلاح هدف مصر الوحيد ضد جنوب إفريقيا من ركلة جزاء؛ وقد نجحت مصر في تسجيل جميع ركلات الجزاء الأربع التي حصلت عليها في المباريات منذ عام 2010.

سجل صلاح الآن تسعة أهداف في كأس الأمم الأفريقية، ليصبح ثالث أفضل هداف لمصر في البطولة، خلف حسن الشاذلي (12) والمدرب الحالي حسام حسن (11).

سجل صلاح تسعة أهداف في كأس الأمم الأفريقية خلال 21 مباراة.

لقد سجل في تسع مباريات مختلفة في كأس الأمم الأفريقية، ولم يهزم منتخب مصر عندما سجل (8 انتصارات وتعادل واحد).

سجل صلاح في كلتا مباراتي مصر في البطولة، وهي المرة الثانية التي يسجل فيها في مباراتين متتاليتين في كأس الأمم الأفريقية.

لم يسبق لصلاح أن سجل في ثلاث مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية.

صلاح هو ثاني لاعب مصري يسجل في أول مباراتين في بطولتين متتاليتين، بعد أن حقق مصطفى محمد هذا الإنجاز في عام 2023.

تُعد جنوب أفريقيا الدولة التاسعة التي سجل صلاح في مرماها في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل صلاح أهدافه في كأس الأمم الأفريقية عبر خمس نسخ مختلفة من البطولة، مما يجعله أول لاعب مصري يسجل في خمس نسخ من النهائيات.

أنجولا

خسرت أنجولا مباراتها الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا قبل أن تتعادل مع زيمبابوي.

وفشلت أنجولا في الفوز في 23 من أصل 29 مباراة خاضتها في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية (تعادل 14 وخسر 9).

لقد فشل أيضا منتخب أنجولا في الفوز في أي من مباراتيهم الافتتاحيتين في كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة.

لم يحقق منتخب أنجولا أي فوز في ثلاث مباريات حتى الآن، بعد أن فاز في المباريات الثلاث السابقة لهذه السلسلة (تعادل 1 وخسر 2).

في حال تأهل أنجولا، ستصل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة، بعد مشاركاتها في أعوام 2008 و2010 و2023.

وكانت حالات الخروج السابقة من دور المجموعات في الأعوام 1996، 1998، 2006، 2012، 2013 و2019.

خرجت أنجولا من نسختي 2013 و2019 دون تحقيق أي فوز قبل أن تسجل ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.