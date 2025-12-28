سجل النجم الجابوني بيير إيمري أوباميانج لاعب منتخب الجابون، هدف تقليص الفارق لمنتخب بلاده أمام موزمبيق.

ويلتقي منتخب الجابون مع نظيره موزمبيق، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة السادسة بأمم أفريقيا 2025 بجانب منتخبات: الكاميرون، كوت ديفوار وموزمبيق.

وكان منتخب الجابون تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام الكاميرون بهدف نظيف.

أوباميانج يتألق أمام موزمبيق بأمم أفريقيا

تأخر منتخب الجابون بهدفين دون رد أمام منتخب موزمبيق، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وعاد أوباميانج للتألق وتقليص الفارق لصالح منتخب الجابون قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وبعدما سجل أوباميانج هدفاً في شباك موزمبيق، وصل إلى هدفه رقم 7 في تاريخ البطولة.

كما أصبح بيير إيمريك أوباميانج (36 عامًا و6 أشهر) ثاني أكبر هداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد حسام حسن (39 عامًا و5 أشهر).

أهداف أوباميانج في كأس الأمم الأفريقية

سجل هدف أمام النيجر في أمم أفريقيا 2012

سجل هدف أمام المغرب في أمم أفريقيا 2012

سجل هدف أمام تونس في أمم أفريقيا 2012

سجل هدف أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2015

سجل هدف أمام غينيا بيساو في أمم أفريقيا 2017

سجل هدف أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017

سجل هدف أمام موزمبيق في أمم أفريقيا 2025