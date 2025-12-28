المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الهدف السابع وثاني أكبر هداف خلف حسام حسن.. أوباميانج يتألق أمام موزمبيق بأمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:38 م 28/12/2025
أوباميانج

أوباميانج

سجل النجم الجابوني بيير إيمري أوباميانج لاعب منتخب الجابون، هدف تقليص الفارق لمنتخب بلاده أمام موزمبيق.

ويلتقي منتخب الجابون مع نظيره موزمبيق، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة السادسة بأمم أفريقيا 2025 بجانب منتخبات: الكاميرون، كوت ديفوار وموزمبيق.

وكان منتخب الجابون تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام الكاميرون بهدف نظيف.

أوباميانج يتألق أمام موزمبيق بأمم أفريقيا

تأخر منتخب الجابون بهدفين دون رد أمام منتخب موزمبيق، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025.

وعاد أوباميانج للتألق وتقليص الفارق لصالح منتخب الجابون قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وبعدما سجل أوباميانج هدفاً في شباك موزمبيق، وصل إلى هدفه رقم 7 في تاريخ البطولة.

كما أصبح بيير إيمريك أوباميانج (36 عامًا و6 أشهر) ثاني أكبر هداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد حسام حسن (39 عامًا و5 أشهر).

أهداف أوباميانج في كأس الأمم الأفريقية

سجل هدف أمام النيجر في أمم أفريقيا 2012
سجل هدف أمام المغرب في أمم أفريقيا 2012
سجل هدف أمام تونس في أمم أفريقيا 2012
سجل هدف أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2015
سجل هدف أمام غينيا بيساو في أمم أفريقيا 2017
سجل هدف أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017
سجل هدف أمام موزمبيق في أمم أفريقيا 2025

مباراة الجابون القادمة
الجابون موزمبيق كأس أمم أفريقيا 2025

