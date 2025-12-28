اعتمد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على حمدي فتحي في دور استثنائي، خلال المباراة الماضية ضد المنتخب الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر حقق أفضل نتيجة يمكن الخروج بها بـ10 لاعبين من مباراة جنوب أفريقيا، بعدما انتصر بهدف قاده إلى بلوغ ثمن نهائي كأس الأمم في صدارة المجموعة الثانية، قبل الجولة على الختام.

جوكر في منتخب مصر

حسام حسن احتاج إلى حمدي فتحي ليؤدي دور ليس بجديد عليه، ليقوم بمهمة مزدوجة بين خطي الدفاع والوسط في منتخب مصر.

حيث إن حمدي فتحي الذي أدى دورًا كمدافع ثالث بين قلبي الدفاع، ولاعب وسط دفاعي متأخر، كان قد أدى الدور نفسه من قبل مع الأهلي.

14 مساهمة دفاعية ودينامو.. كيف قدم حمدي فتحي مباراة ملحمية أمام جنوب أفريقيا؟.. طالع التفاصيل من هنا

وفي هذا السياق، أشار بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، أن ليس حمدي فتحي فقط الذي يمكنه تأدية هذا الدور، بل إن رامي ربيعة فعلها من قبل عندما طُلب منه في إحدى مباريات المارد الأحمر.

الجدير بالذكر أيضًا في هذه النقطة تحديدًا، أن رامي ربيعة الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، أثناء بداياته، وتحديدًا قبل 14 عامًا، شارك بمركز لاعب الوسط الدفاعي، تحت قيادة حسام البدري، خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا ثم بالمسابقات الأخرى.

ومن جانبه، يُنهي منتخب مصر مبارياته في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء غد الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره منتخب أنجولا.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا