فاز منتخب موزمبيق بنتيجة 3-2 أمام الجابون، في المباراة التي جمعت بينهما، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأقيمت مباراة الجابون وموزمبيق، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل فيصل بنجال هدف التقدم لموزمبيق الدقيقة 37، وأضاف جيني كاتامو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وعزز ديوجو كاليلا النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وجاء هدفا الجابون في الدقيقة 45+5 عن طريق أوباميانج، فيما سجل أليكس موسوندا الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وحقق منتخب موزمبيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب موزمبيق 15 مباراة من قبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تعادل في 4 وخسر 11 لقاء.

وأبقى منتخب موزمبيق، على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

بينما أصبح مصير منتخب الجابون، مرتبط بنتيجة مباراة كوت ديفوار والكاميرون مساء اليوم، حيث إنه في حال فوز أو تعادل كوت ديفوار فإن رفاق أوباميانج سيودعون البطولة.

ويلعب منتخب الجابون أمام كوت ديفوار في المباراة القادمة في الجولة الثالثة.

وكان منتخب الجابون قد خسر أمام الكاميرون بهدف نظيف في الجولة الأولى.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

