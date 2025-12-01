مدرب جنوب أفريقيا: أتمنى فوز مصر على أنجولا

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أنه يتمنى فوز منتخب مصر أمام أنجولا.

ويلعب جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي، في تمام السادسة من مساء غدًا الاثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال هوجو بروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أتمنى أن يسعى مصر لإنهاء المجموعة في المركز الأول برصيد 9 نقاط، وأن يبذل قصارى جهده للفوز، هذا من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة في المجموعة".

وأضاف: "نعتزم الفوز بمباراة زيمبابوي وضمان مكاننا في دور الـ16، لا نريد إجراء أي حسابات أو انتظار نتائج الفرق الأخرى في المجموعة". وشدد على أهمية إنهاء دور المجموعات بنتيجة إيجابية".

وتابع: "تكمن قوة فريقنا في المجموعة. نحتاج إلى إدارة الجهود الفردية مع الحفاظ على أداء جماعي قوي".

وشدد: "مواجهة زيمبابوي دائمًا ما تكون بمثابة ديربي. إنها مباريات صعبة وحماسية".

وأتم: "نعلم أن زيمبابوي تمتلك مهاجمين سريعين وأقوياء بدنيًا. وقد عملنا بجد في الدفاع للحفاظ على تركيزنا طوال التسعين دقيقة".

وخسر منتخب جنوب أفريقيا أمام مصر، بنتيجة 1-0 في المباراة الماضية.

ويحتاج منتخب جنوب أفريقيا للتعادل على أقل تقدير في مباراة زيمبابوي؛ من أجل التأهل إلى دور الـ16.

