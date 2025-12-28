عمَّت الفرحة أرجاء موزمبيق، بعد أن نجح المنتخب في تحقيق الفوز الأول له تاريخيًا في بطولة كأس أمم أفريقيا، بتخطيه عقبة الجابون في المباراة التي أقيمت في الـ28 من ديسمبر، ذلك التاريخ الذي لن يُمحى بكل تأكيد.

ونجح منتخب موزمبيق في التفوق على نظيره الجابون بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وأدار تشيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، المباراة بخبرة 60 عامًا ليدون اسمه في الإنجاز التاريخي الذي قاد فريقه لتحقيقه في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا.

أرقام تاريخية حققها منتخب موزمبيق

- حقق منتخب موزمبيق فوزه الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد مرور 16 مباراة لم ينتصر خلالها.

- أصبح تشيكينيو كوندي المدير الفني الوطني الأول، الذي يقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز في كأس أمم أفريقيا.

- سجل منتخب موزمبيق 3 أهداف في مباراة واحدة ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

- انتصر منتخب موزمبيق على نظيره الجابون في المباراة الأولى التي جمعت بينهما.

- أصبحت مواجهة الجابون، المرة الأولى التي يستقبل خلالها منتخب موزمبيق هدفين ويستطيع الفوز بالمباراة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

- أصبح بيير إيمريك أوباميانج (36 عامًا و6 أشهر) ثاني أكبر هداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد حسام حسن (39 عامًا و5 أشهر).

- لم يستقبل منتخب الجابون 3 أهداف في مباراة واحدة في كأس الأمم الأفريقية منذ 29 يناير 2000 ضد الجزائر.

- حصد منتخب موزمبيق 3 نقاط للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد تخطيه عقبة الجابون ليزيد من فرص تأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

فوز أول لمنتخب موزمبيق في كأس الأمم

خاض منتخب موزمبيق 16 مباراة في بطولة كأس أمم أفريقيا، قبل مواجهة الجابون، ولم يفز في أي مناسبة، بينما تعادل 4 مرات كانت أمام غانا، تونس، مصر، بنين.

وتلقى منتخب موزمبيق 12 هزيمة خلال مشاركاته في بطولة كأس أمم أفريقيا، كانت أمام غانا، نيجيريا، السنغال، المغرب، كوت ديفوار (3 مرات)، مصر (3مرات)، زامبيا، وكاب فيردي.